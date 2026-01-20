Предпринимательница осуждена за хищения по программе Artsport в Кокшетау

Как следует из приговора Кокшетауского городского суда, предпринимательница зарегистрировалась как поставщик через электронную платформу Artsport и подала заявку на обучение детей карате.

Вскоре она получила одобрение от управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

— Для реализации своих преступных намерений с целью получения незаконного материального обогащения она разработала преступный план, который заключался в заполнении табелей посещения детей, которые фактически не посещали занятия, а вырученные деньги от реализации использовала на собственные нужды, — следует из приговора суда.

Регулярно в конце отчетного месяца, говорится в судебном документе, посредством ваучера на сайте ArtSport тренер производила фиктивное заполнение табеля учета посещения кружков и актов оказанных услуг. Так, с мая 2023 по сентябрь 2024 года за оказание услуг из государственного бюджета она незаконно получила 1 406 622, 83 тенге на шестерых детей, которые фактически не посещали занятия. Таким образом, причинив материальный ущерб управлению физической культуры и спорта Акмолинской области и распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

Подсудимая не признала свою вину. При этом она объяснила все происходящее сменой помощниц, которые и заполняли табеля. С 1 сентября 2024 года она, якобы, отказалась от них. В ноябре 2024 года обнаружилась пропажа журналов посещения детьми спортивных секций и трудовых договоров. Подсудимая отмечает, что сама заполняла табеля и направляла их родителям на подпись. Табеля родители подписывали, хотя некоторые и проблематично. Родители детей, указанных в обвинительном акте, по ее словам, табеля тоже подписывали. Все дети посещали тренировки.

Между тем, выступившие в суде родители нескольких детей, которые фактически не посещали занятия, рассказали о том, что свои ЭЦП они с самого начала передали помощнице тренера. Однако через несколько занятий дети перестали ходить в секцию, и родители табеля не подписывали. Среди не посещавших были и дети с инвалидностью.

Помощница тренера рассказала суду, что работала неофициально и трудового договора у нее не было. Родители предоставляли ей документы и ЭЦП, а табеля она заполняла по указанию подсудимой для всех детей. Иногда табеля заполнялись и подписывались даже при фактическом отсутствии детей. Ее показания подтвердили распечатки переписок в мобильном мессенджере.

Суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 3,4 части 2 статьи 190 УК РК (Мошенничество) и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на два года, с лишением права занимать материально-ответственные должности в организациях и предприятиях, связанных с бухгалтерской, финансовой и отчетной деятельностью, заниматься деятельностью в области информационного обслуживания сроком на три года.

В соответствии с частью 1 статьи 44 УК РК предпринимательница привлечена к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания, но не свыше четырех часов в день в местах, определяемых местным исполнительным органом.

По информации пресс-службы акмолинского областного суда, приговор не вступил в силу. На сегодняшний день подана апелляционная жалоба.

