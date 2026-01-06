РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:40, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Предпринимателей Астаны оштрафовали на 2,5 млн тенге за незаконную торговлю фейерверками

    В декабре 2025 года в Астане полицейские выявили более 50 фактов незаконной торговли пиротехническими изделиями, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пиротехника
    Фото: департамент полиции СКО

    Об этом на брифинге в РСК сообщил заместитель начальника Управления административной полиции ДП города Астаны Нурлан Капаров.

    По его словам, в преддверии новогодних праздников в столице реализовали дополнительные меры безопасности. В частности, полиция провела оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника» в два этапа — с 8 по 15 декабря и с 20 декабря по 5 января 2026 года.

    В ходе мероприятий стражи порядка выявили нарушения среди торгующих фейрверками.

    — Были факты незаконной торговли. Например, стояли где-то с машиной торговали, с багажника. Такие факты были. 51 нарушение на сумму 2 506 650 тенге было зафиксировано, — сообщил Капаров.

    Как сообщалось ранее, перед новогодними праздниками в Астане из незаконного оборота изъяли 241 единицу пиротехнических изделий, представляющих потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан. 

    Теги:
    Полиция Штрафы Астана Пиротехника Новый год
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают