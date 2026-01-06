Предпринимателей Астаны оштрафовали на 2,5 млн тенге за незаконную торговлю фейерверками

Об этом на брифинге в РСК сообщил заместитель начальника Управления административной полиции ДП города Астаны Нурлан Капаров.

По его словам, в преддверии новогодних праздников в столице реализовали дополнительные меры безопасности. В частности, полиция провела оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника» в два этапа — с 8 по 15 декабря и с 20 декабря по 5 января 2026 года.

В ходе мероприятий стражи порядка выявили нарушения среди торгующих фейрверками.

— Были факты незаконной торговли. Например, стояли где-то с машиной торговали, с багажника. Такие факты были. 51 нарушение на сумму 2 506 650 тенге было зафиксировано, — сообщил Капаров.

Как сообщалось ранее, перед новогодними праздниками в Астане из незаконного оборота изъяли 241 единицу пиротехнических изделий, представляющих потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан.