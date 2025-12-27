РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:27, 27 Декабрь 2025 | GMT +5

    Как борются с незаконной торговлей пиротехникой в Астане

    В Астане органами внутренних дел проводится ежегодное оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника», передает Kazinform со ссылкой на акимат города Астаны. 

    Как борются с незаконной торговлей пиротехникой в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Об этом на брифинге в Службе коммуникаций сообщили заместитель начальника управления  ДЧС города Габит Бабаев и старший инспектор департамента полиции Астаны Азамат Амен.

    Мероприятие стартовало 5 декабря текущего года и продлится до 3 января 2026 года. Его основная цель — контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами установленных правил оборота гражданских пиротехнических изделий, а также выявление и пресечение фактов незаконной торговли несертифицированной продукцией.

    Осуществляется проверка соблюдения требований законодательства в сфере оборота пиротехники. Особое внимание уделяется местам стихийной торговли и торговым точкам, не имеющим разрешительных документов.

    Также проводится контроль наличия у реализуемой продукции сертификатов соответствия. Отдельно проверяется наличие инструкций по применению на государственном и русском языках.

     Выявлено 15 фактов торговли пиротехническими изделиями без соответствующих разрешительных документов. По всем выявленным фактам виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 196 КоАП РК.

    Кроме того, из незаконного оборота изъята 241 единица пиротехнических изделий, представляющих потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан.

    Ранее мы писали о несчастном случае в Туркестанской области. В результате взрыва пиротехники во дворе дома пострадали подростки. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

    Теги:
    ДЧС Полиция Астана Безопасность Пиротехника
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают