Как борются с незаконной торговлей пиротехникой в Астане

Об этом на брифинге в Службе коммуникаций сообщили заместитель начальника управления ДЧС города Габит Бабаев и старший инспектор департамента полиции Астаны Азамат Амен.

Мероприятие стартовало 5 декабря текущего года и продлится до 3 января 2026 года. Его основная цель — контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами установленных правил оборота гражданских пиротехнических изделий, а также выявление и пресечение фактов незаконной торговли несертифицированной продукцией.

Осуществляется проверка соблюдения требований законодательства в сфере оборота пиротехники. Особое внимание уделяется местам стихийной торговли и торговым точкам, не имеющим разрешительных документов.

Также проводится контроль наличия у реализуемой продукции сертификатов соответствия. Отдельно проверяется наличие инструкций по применению на государственном и русском языках.

Выявлено 15 фактов торговли пиротехническими изделиями без соответствующих разрешительных документов. По всем выявленным фактам виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 196 КоАП РК.

Кроме того, из незаконного оборота изъята 241 единица пиротехнических изделий, представляющих потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан.

Ранее мы писали о несчастном случае в Туркестанской области. В результате взрыва пиротехники во дворе дома пострадали подростки. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.