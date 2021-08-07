Предполагаемую причину пожара в Арыси назвали в ДЧС Туркестанской области

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ – 1700 человек эвакуированы из зоны возможного заражения в результате горения вагонов с желтым фосфором в микрорайоне Наурыз города Арысь. Предполагаемой причиной случившегося назвали самовозгорание желтого фосфора, в результате протечки емкости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области.

6 августа в 16:25 на пульт «101» от диспетчера КТЖ поступило сообщение о возгорании ж/д контейнера на платформе грузового поезда (2 контейнера по 20 футов) с желтым фосфором под слоем воды в металлических емкостях по 300 кг, в каждом контейнере 54 тары.

Поезд следовал в Российскую Федерацию, отправитель - ТОО «Казфосфат» Жамбылская область, получатель – ЗАО «Контейнерный терминал» г. Санкт-Петербург.

Жёлтый фосфор – сильно ядовитое (в атмосферном воздухе 0,0005 мг/м³), огнеопасное кристаллическое вещество от светло-жёлтого до тёмно-бурого цвета. Удельный вес 1,83 г/см³, плавится при +43,1 °C, кипит при +280 °C. В воде не растворяется, на воздухе легко окисляется и самовоспламеняется. Горит ослепительным ярко-зеленым пламенем с выделением густого белого дыма.

«По данному сообщению, к месту вызова направлены 5 единиц техники (3 единицы АЦ, 2 единицы оперативно-служебного автотранспорта) и 30 человек личного состава ПЧ-7 города Арысь ГУ «СПиАСР» ДЧС Туркестанской области.

К моменту прибытия происходило открытое горение.

Силами АО «НК КТЖ» вагон отцеплен от поезда и отбуксирован на безопасное расстояние в ликвидационный тупик», - информируют в пресс-службе ДЧС региона.

В 17:50 на месте вызова создан оперативный штаб пожаротушения.

«Для тушения пожара привлечены пожарный поезд АО «НК КТЖ» (12 человек), 2 пожарные автоцистерны в/ч №44859 МО (8 человек).

Произведено вскрытие контейнера с одновременной подачей пенного ствола на тушение.

Местным исполнительным органом эвакуировано 1700 человек из зоны возможного заражения микрорайона «Наурыз». Из них, 1050 человек расположились у родственников (200 домов), 650 человек будут располагаться на временных эвакуационных пунктах, организованных МИО», - пояснили в ведомстве.

Микрорайон «Наурыз» расположен на южно-западной части города. Население составляет 1700 человек (340 домов).

Для эвакуации и временного размещения населения подготовлено 4 эвакуационных пунктов (школы им. Кожанова С., Ауезова М., Жангельдина А., Комарова В.).

В ДЧС Туркестанской области организована горячая линия.

В 19:22 обеспечена локализация горения.

В настоящее время ведутся работы по разгрузке контейнеров с поврежденной ж/д платформы для последующей сортировки целых и поврежденных емкостей.

На месте находится заместитель акима области С.Калкаманов, начальник ДЧС Туркестанской области полковник г.з. Жунусов Н.С., первый заместитель начальника ДП области полковник полиции А.Сейдуалиев, аким города Арыс Г.Курманбекова, комиссия ЧС города Арыс и представители аварийных служб.

Санитарно-эпидемиологической службой будет произведен забор пробы воздуха после ликвидации пожара.

«Предполагаемая причина пожара - самовозгорание желтого фосфора, в результате протечки емкости.

Всего на ликвидацию задействовано 291 человек, 42 единиц техники и пожарный поезд (ДЧС 57 человек и 10 единиц техники, АО «НК КТЖ» 13 работников, 1 единица техники и 2 пожарный поезд, ДП 75 сотрудников и 12 единиц техники, в/ч 44859 МО 12 военнослужащих и 2 единицы техники, УСЭК - 3 работника и 1 единица техники, МИО - 100 человек, 15 единиц техники, прокуратура - 3 человека, ЛОП - 25 человек, скорая помощь - 3 человека, 1 единица техники).

Пожар локализован 6 августа в 19:22, ликвидирован в 21:55. Проводится проливка, обвалование ёмкостей», - добавили в пресс-службе ДЧС области.

Департаментом полиции организовано 6 блокпостов, оцеплены территорий мест аварий и населенного пункта.

Напомним, сегодня на станции Арысь произошло возгорание двух контейнеров с фосфором, следовавших из Жамбылской области в Россию.

Как сообщала пресс-служба области, всего в составе было 64 вагона.