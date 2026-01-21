Предложения членов Курултая легли в основу законодательных инициатив — сенатор

— Национальный курултай еще раз доказал, что он является уникальной площадкой для открытого обсуждения самых значимых вопросов для страны. Это не просто собрание: это место, где слышен голос общества, где слова превращаются в конкретные действия. Реформы, инициированные Президентом страны, реализуются именно на этом принципе справедливости. Конституционные и политические преобразования укрепили доверие между обществом и властью и открыли гражданам путь к активному участию в жизни государства. Национальный курултай — это наглядное выражение этого доверия. Высказанные инициативы становятся основой законодательных проектов, государственных программ. Важные решения в области защиты прав женщин и детей, запрет на вейпы, формирования норм общественной морали, вопросы ономастики, борьба с вандализмом и ограничения игорного бизнеса — все это является прямым результатом обсуждений на Курултае, — отметил Р. Рустемов.

По его словам, решение провести нынешний Курултай раньше обычного срока также имеет особый смысл. В условиях сложной геополитической обстановки стране необходимы смелые и своевременные решения для обеспечения внутренней стабильности и безопасности.

На секционных заседаниях Курултая в Кызылорде были представлены конкретные предложения по социально-культурному развитию, образованию и науке, гражданскому обществу и экономической политике. Разрабатывались механизмы реализации каждой инициативы, что подтверждает курс на практический результат.

— Следует особо подчеркнуть, что проводимые по инициативе Президента политические и конституционные реформы подняли отношения между обществом и государством на принципиально новый уровень. Эти изменения, основанные на справедливости, укрепили доверие населения к власти и открыли гражданам прямую возможность участвовать в развитии страны. В этом контексте проведение нынешнего Национального курултая в Кызылорде имеет глубокий символический смысл. Этот регион, где когда-то располагалась столица Казахского ханства, исторически был местом принятия многих судьбоносных решений. Таким образом, проведение Курултая здесь, ровно через сто лет после тех событий, является важным выбором, демонстрирующим преемственность прошлого и настоящего, — отметил он.

Он подчеркнул, что особое внимание было уделено социально-экономическому развитию Кызылординской области: за последние три года здесь построено 34 образовательных объекта, 45 объектов культуры и спорта и 40 медицинских учреждений. Президент отметил положительные изменения в регионе как результат активной и целеустремленной работы акима области, сообщил о начале строительства многопрофильной больницы на 300 мест, а также о планах строительства поликлиники на 500 мест и роддома на 200 мест. Кроме того, Глава государства поручил начать строительство нового драматического театра и большой библиотеки.

В сфере инфраструктуры также были приняты значимые решения: строительство четырехполосной автодороги международного транспортного коридора «Западная Европа — Западный Китай» на участке Кызылорда-Актобе начнется уже в этом году.

Отмечены достижения в сохранении Северного Арала, а проект по подъему дамбы Кокарал стартует к концу этого года. Особое внимание уделялось необходимости выстраивания дипломатических отношений с соседними государствами для рационального управления водными ресурсами. Было подчеркнуто стратегическое значение водной проблематики, инициатива по созданию Международной водной организации и предстоящее обсуждение судьбы Арала на международном экологическом саммите.

— Еще одной ключевой темой стали политические реформы. Были представлены конкретные предложения по новому формату будущего Парламента, его структуре и числу мандатов, присвоению ему названия «Курултай», введению института вице-президента, созданию Народного совета Казахстана, а также формированию Конституционной комиссии. Таким образом, нынешний Национальный курултай рассматривал социальное развитие, инфраструктуру, экологию, водную безопасность и политическую модернизацию как единое целое, превратившись в площадку исторически значимых решений, направленных на формирование справедливого и устойчивого государства по принципу «Сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчетное Правительство». Национальный курултай еще раз продемонстрировал объединение национальной мысли, — подчеркнул сенатор.

