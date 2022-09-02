Предложение о досрочных президентских выборах является ключевым в Послании - Рахим Ошакбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько еще лет может быть Президентом Касым-Жомарт Токаев? Возможные сценарии по этому поводу озвучил в ходе круглого стола в Службе центральных коммуникаций экономист Рахим Ошакбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению эксперта, озвученное предложение о досрочных президентских выборах и досрочных выборах в Парламент в Послании народу Казахстана является ключевым. Таким образом, поставлена задача - полностью перезагрузить, обновить все элементы ветви власти, институт президентства и правительства и Парламент.

«Я лично могу только приветствовать, поскольку Президент, на мой взгляд, решил пойти на тотальную перезагрузку и тестирование электоральности. На это, безусловно, есть все причины - политические, трагические события января, парадигма Нового Казахстана, решительный отказ от старых парадигм, когда госуправление во многих вещах работало в пользу узких групп в связи с тем, что политические каналы обратной связи, электоральной связи не работали», - поделился Рахим Ошакбаев.

Он отметил, что Касым-Жомарт Токаев создал большую интригу касательно изменения сроков полномочий президента - 7 лет и только один раз. По его словам, сейчас идет экспертный спор.

«То есть, в итоге получается такая формула - 3 года (Касым-Жомарт Токаев является Президентом Казахстана с июня 2019 года - прим. ред.) и 5 пять лет (согласно действующей Конституции, Президент Казахстана избирается сроком на 5 лет - прим. ред.), то есть Президент идет на 5 лет, потом после этого, если он победит, он вносит изменения - это 7 лет, либо 3 года плюс 5 лет и плюс 7 лет, либо 3 года плюс 7 лет. Соответственно, будут изменения в Конституцию, и после этого Президент будет избираться на 7 лет. Безусловно, потребуется разъяснение от конституционалистов, какой порядок будет решен. Поэтому сохраняется интрига, какая формула будет выбрана», - заключил эксперт.

Вчера Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу страны, где анонсировал внеочередные выборы.

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