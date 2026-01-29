Предлагаемые реформы в Казахстане носят практичный характер — российский эксперт

Эксперт отметил, что изменения выглядят достаточно интересными, но при этом носят разноплановый характер. По его словам, с одной стороны, речь идет об идеологической основе — в частности, о включении в Конституцию положений о национальных ценностях, а также о переименовании Парламента в Курултай. Он подчеркнул, что все эти меры относятся к сфере символической и ценностной политики.

— С другой стороны, предлагаемые реформы носят вполне практичный характер. В первую очередь это касается изменений в Парламенте и его работы: сокращение числа комитетов, уменьшение количества заместителей Спикера. Планируется, что парламент будет избираться по партийным спискам, что должно сделать его более профессиональным и работоспособным. При этом он в меньшей степени будет заниматься частными, локальными вопросами. Для этого предполагается создание Народного совета, который сосредоточится на гуманитарной политике и межнациональных отношениях. Важным элементом системы станет должность вице-президента, который назначаться Главой государства. Но при этом вице-президент будет играть довольно большую самостоятельную роль, потому что он будет представлять Президента в Парламенте страны, — отметил Журавлев.

Со слов спикера, по своей логике эта модель напоминает систему США, где вице-президент председательствует в верхней палате парламента — Сенате.

— У нее есть как плюсы, так и минусы. В данном случае это означает более технологичное и организованное взаимодействие между Парламентом и Президентом. С другой стороны, такая модель обеспечивает их взаимозависимость. На данном этапе это больше плюс, чем серьезная проблема. По сути, перед нами, на мой взгляд, достаточно удачная попытка развития политической системы: разделить гуманитарную и политическую сферы, сделать их более профессиональными и эффективными, — заявил он.

В целом в экспертном сообществе считают, что запланированные в Казахстане преобразования представляют собой продуманное и сбалансированное развитие политической системы республики. По оценкам специалистов, разделение гуманитарной и политической сфер, повышение профессионального уровня законодательного органа, а также формирование более четких механизмов взаимодействия между ветвями власти могут способствовать росту эффективности государственного управления.

Эксперты также отмечают, что подобные реформы открывают больше возможностей для управляемости системы, чем введение жестких и строгих ограничений.