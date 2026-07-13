Предельную цену на сжиженный газ сохранили на прежнем уровне в Казахстане

Министр энергетики РК подписал приказ об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставок на внутренний рынок страны вне товарных бирж, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж на период с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года в размере 59 722 теңге за тонну без учета налога на добавленную стоимость, — говорится в документе.

Приказ вступил в силу с 1 июля 2026 года.

Напомним, оптовую цену на сжиженный газ до конца июня 2026 года утвердили в Казахстане в размере 59 722 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость.

Ранее в Министерстве энергетики РК заявили, что не ожидают нового повышения цен на товарный газ до конца 2026 года. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев.