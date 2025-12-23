Оптовую цену на сжиженный газ до конца июня 2026 года утвердили в Казахстане
В Министерстве энергетики Казахстана утвердили предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа для внутреннего рынка вне товарных бирж, передает агентство Kazinform.
Согласно приказу Министра энергетики РК от 15 декабря 2025 года, предельная цена будет действовать с 1 января по 30 июня 2026 года.
— Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж на период с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года в размере 59 722 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость, — говорится в тексте приказа.
Документ принят в соответствии с Законом РК «О газе и газоснабжении», а также нормами законодательства о национальной безопасности.
Напомним, нынешняя цена в 59 722 тенге за тонну без НДС установлена с 1 августа 2025 года и действует до 31 декабря.