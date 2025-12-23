РУ
    11:03, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Оптовую цену на сжиженный газ до конца июня 2026 года утвердили в Казахстане

    В Министерстве энергетики Казахстана утвердили предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа для внутреннего рынка вне товарных бирж, передает агентство Kazinform.

    сжиженный газ
    Фото: pixabay

    Согласно приказу Министра энергетики РК от 15 декабря 2025 года, предельная цена будет действовать с 1 января по 30 июня 2026 года.

    — Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж на период с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года в размере 59 722 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость, — говорится в тексте приказа.

    Документ принят в соответствии с Законом РК «О газе и газоснабжении», а также нормами законодательства о национальной безопасности.

    Напомним, нынешняя цена в 59 722 тенге за тонну без НДС установлена с 1 августа 2025 года и действует до 31 декабря. 

    Адия Абубакир
