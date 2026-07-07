Цена на газ в Казахстане не будет повышаться до конца 2026 года — Минэнерго

В Министерстве энергетики РК не ожидают нового повышения цен на товарный газ до конца 2026 года. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Кайырхана Туткышбаева, с 1 июля текущего года средняя оптовая цена на товарный газ уже была повышена на 33%. Это решение связано с необходимостью обеспечения надежной работы газовой инфраструктуры страны.

— Для нас самое главное — обеспечение надежной газовой инфраструктуры. Ее необходимо поддерживать. Кроме того, QazaqGaz субсидирует тарифы для населения, поэтому этот вопрос необходимо постепенно решать, чтобы своевременно проводить подготовку к отопительному сезону, — отметил вице-министр.

Вместе с тем он подчеркнул, что на сегодняшний день вопрос о новом повышении цен не рассматривается.

— Мы не ожидаем нового изменения цен до конца 2026 года. Каких-либо решений или рассмотрения вопроса о дальнейшем повышении пока не ведется. С 1 июля новые цены уже вступили в силу, других изменений в настоящее время мы не ожидаем, — сказал Кайырхан Туткышбаев.

Ранее стало известно, что единую цифровую платформу учета газа создадут в Казахстане.