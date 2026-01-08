РУ
    10:05, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Предельные ставки по банковским займам установили в Казахстане

     В Казахстане определены предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения. Опубликовано соответствующее совместное постановление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка и Национального Банка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кредит
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Так, установлены максимальные годовые ставки по банковским займам:

    - 46% по беззалоговым банковским займам; 
    - 35% по банковским займам, обеспеченным залогом;
    - 25% по ипотечным жилищным займам;

    Ставка по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность должна составлять 46%.

    По микрокредитам сроком до 45 дней и суммой не более 45 МРП ставка не должна превышать 0,3% в день и 179% в год.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане разработают новую методику расчета ставок по ипотекам и потребительским кредитам. 

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Банки Экономика
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
