Предельные ставки по банковским займам установили в Казахстане

Так, установлены максимальные годовые ставки по банковским займам:

- 46% по беззалоговым банковским займам;

- 35% по банковским займам, обеспеченным залогом;

- 25% по ипотечным жилищным займам;

Ставка по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность должна составлять 46%.

По микрокредитам сроком до 45 дней и суммой не более 45 МРП ставка не должна превышать 0,3% в день и 179% в год.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработают новую методику расчета ставок по ипотекам и потребительским кредитам.