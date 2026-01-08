Предельные ставки по банковским займам установили в Казахстане
В Казахстане определены предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения. Опубликовано соответствующее совместное постановление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка и Национального Банка, передает корреспондент агентства Kazinform.
Так, установлены максимальные годовые ставки по банковским займам:
- 46% по беззалоговым банковским займам;
- 35% по банковским займам, обеспеченным залогом;
- 25% по ипотечным жилищным займам;
Ставка по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность должна составлять 46%.
По микрокредитам сроком до 45 дней и суммой не более 45 МРП ставка не должна превышать 0,3% в день и 179% в год.
Ранее сообщалось, что в Казахстане разработают новую методику расчета ставок по ипотекам и потребительским кредитам.