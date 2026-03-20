Казахстан отмечает праздник Ораза айт
20 марта мусульмане Казахстана празднуют Ораза айт — день, знаменующий завершение священного месяца Рамазан, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ораза айт или праздник разговения считается одним из главных праздников в исламе и отмечается после окончания месяца оразы — Рамазана.
Слово «айт» означает «празднование», «оказание внимания», «дарить радость друг другу», «собираться в радости». В праздник Ораза айт человек, соблюдавший пост в течение месяца и искренне творивший добро, удостаивается почестей и наград, отметили в Духовном управлении мусульман Казахстана.
Поздравлять друг друга верующие начинают с заходом солнца после разговения в последний день поста.
Утром мусульмане собираются в мечетях на праздничную молитву — айт намаз, после чего накрывают дастархан, навещают родственников и друзей, дарят подарки и проводят время с близкими.
Праздник символизирует духовное очищение, милосердие и единство мусульманской общины. В этот день принято желать друг другу мира, благополучия и достатка.
В этом году священный месяц Рамазан начался 19 февраля и завершился 19 марта.
В ночь с 16 по 17 марта прошла Ночь предопределения — Қадыр түні.
Согласно расписанию ДУМК, Курбан айт пройдет с 27 по 29 мая.
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт.