Казахстан отмечает праздник Ораза айт

Ораза айт или праздник разговения считается одним из главных праздников в исламе и отмечается после окончания месяца оразы — Рамазана.

Слово «айт» означает «празднование», «оказание внимания», «дарить радость друг другу», «собираться в радости». В праздник Ораза айт человек, соблюдавший пост в течение месяца и искренне творивший добро, удостаивается почестей и наград, отметили в Духовном управлении мусульман Казахстана.

Поздравлять друг друга верующие начинают с заходом солнца после разговения в последний день поста.

Утром мусульмане собираются в мечетях на праздничную молитву — айт намаз, после чего накрывают дастархан, навещают родственников и друзей, дарят подарки и проводят время с близкими.

Праздник символизирует духовное очищение, милосердие и единство мусульманской общины. В этот день принято желать друг другу мира, благополучия и достатка.

В этом году священный месяц Рамазан начался 19 февраля и завершился 19 марта.

В ночь с 16 по 17 марта прошла Ночь предопределения — Қадыр түні.

Согласно расписанию ДУМК, Курбан айт пройдет с 27 по 29 мая.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт.