    09:11, 20 Март 2026 | GMT +5

    Казахстан отмечает праздник Ораза айт

    20 марта мусульмане Казахстана празднуют Ораза айт — день, знаменующий завершение священного месяца Рамазан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мечеть Хазрет Султан, ораза, намаз
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Ораза айт или праздник разговения считается одним из главных праздников в исламе и отмечается после окончания месяца оразы — Рамазана.

    Слово «айт» означает «празднование», «оказание внимания», «дарить радость друг другу», «собираться в радости». В праздник Ораза айт человек, соблюдавший пост в течение месяца и искренне творивший добро, удостаивается почестей и наград, отметили в Духовном управлении мусульман Казахстана.

    Поздравлять друг друга верующие начинают с заходом солнца после разговения в последний день поста.

    Утром мусульмане собираются в мечетях на праздничную молитву — айт намаз, после чего накрывают дастархан, навещают родственников и друзей, дарят подарки и проводят время с близкими.

    Праздник символизирует духовное очищение, милосердие и единство мусульманской общины. В этот день принято желать друг другу мира, благополучия и достатка.

    В этом году священный месяц Рамазан начался 19 февраля и завершился 19 марта.

    В ночь с 16 по 17 марта прошла Ночь предопределения — Қадыр түні.

    Согласно расписанию ДУМК, Курбан айт пройдет с 27 по 29 мая. 

    Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт.

    Праздник Мусульмане Религия Ислам Ораза айт
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
