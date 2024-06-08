Праздник драконьих лодок отмечают в Китае

Жители Китая отмечают праздник драконьих лодок «Дуаньу», который приходится на пятый день пятого месяца по лунному календарю. В связи с этим в праздничные дни с 8 по 10 июня десятки миллионов граждан КНР отправятся в туристические поездки по стране и за рубеж, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Meituan, по состоянию на 1 июня количество предварительных заказов на культурные путешествия во время Праздника драконьих лодок выросло почти на 70% по сравнению с прошлым годом. В ТОП-10 направлений вошли такие города, как Пекин, Сиань, Чэнду, Ухань, Чунцин, Циндао, Нанкин, Чанша, Шанхай и Чжэнчжоу.

Согласно оценкам Государственного управления по делам миграции КНР, ожидается, что среднесуточное количество въездного и выездного пассажиропотока во время Праздника драконьих лодок в этом году, достигнет 1,75 млн человек, что на 32,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

В эти праздничные дни ожидается рост пассажиропотока в крупных международных аэропортах гг. Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай и других.

Накануне и в ходе праздника ожидается бум пассажиропотока по железным дорогам страны.

В пятницу, 7 июня железные дороги Китая перевезли около 14,3 млн пассажиров, 8 июня пассажиропоток может достичь почти 17 млн человек.

В 2023 году во время праздника «Дуаньу» было совершено свыше 100 млн поездок, а туристические расходы составили 37,3 млрд юаней (около $5,2 млрд).

Традиционно праздник «Дуаньу» сопровождается гонками на лодках-драконах и приготовлением «цзунцзы» — лакомства из клейкого риса с разнообразной начинкой, завернутые в листья бамбука и по форме напоминающие треугольник.

В течение трех дней в городах и селах Китая будут проходить выступления, народные игры и ярмарки.