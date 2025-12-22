РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:56, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Правозащитники сообщили о рекордном числе казней в Саудовской Аравии

    Число смертных казней в Саудовской Аравии достигло рекорда в 2025 году, передает Kazinform со ссылкой на DW

    Метрополитен запущен в столице Саудовской Аравии
    Фото: Saudi Press Agency

    По данным британской правозащитной организации Reprieve, с начала года в стране казнили как минимум 347 человек.

    Предыдущий раз рекордное число смертных казней (345) было зафиксировано в Саудовской Аравии в 2024 году.

    Как говорится в сообщении, среди казненных в 2025 году были двое молодых людей, которые на момент предполагаемых преступлений были несовершеннолетними, пятеро женщин и журналист. Около двух третей казненных были осуждены за преступления, связанные с наркотиками.

    В 2023 году власти Саудовской Аравии объявили наркотикам войну.

    В Repreive охарактеризовали Саудовскую Аравию как страну, пережившую «самый кровавый год с начала наблюдений». Большее число смертных казней зафиксировано лишь в двух странах мира — в Китае и Иране.

    Ранее МИД Кыргызстана прокомментировал вопрос невозможности возврата смертной казни. 

     

    Диана Калманбаева
