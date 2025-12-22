Правозащитники сообщили о рекордном числе казней в Саудовской Аравии

По данным британской правозащитной организации Reprieve, с начала года в стране казнили как минимум 347 человек.

Предыдущий раз рекордное число смертных казней (345) было зафиксировано в Саудовской Аравии в 2024 году.

Как говорится в сообщении, среди казненных в 2025 году были двое молодых людей, которые на момент предполагаемых преступлений были несовершеннолетними, пятеро женщин и журналист. Около двух третей казненных были осуждены за преступления, связанные с наркотиками.

В 2023 году власти Саудовской Аравии объявили наркотикам войну.

В Repreive охарактеризовали Саудовскую Аравию как страну, пережившую «самый кровавый год с начала наблюдений». Большее число смертных казней зафиксировано лишь в двух странах мира — в Китае и Иране.

