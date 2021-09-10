Правозащитные аспекты Послания Президента обсуждают юристы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в режиме онлайн проходит круглый стол на тему: правозащитные аспекты Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, заместитель Исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева, д.ю.н., профессор Игорь Рогов поприветствовал всех участников мероприятия и рассказал об его важности.

«В действующей конституции РК, автором и разработчиком которой является наш Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев, четко оговорено, что Республика Казахстан утверждает себя демократическим, правовым, светским, социальным государством, высшими ценностями, которого является человек, его жизнь, права и свободы. В Республике за эти 30 лет Независимости сделано очень много. Я думаю, что для всех очевидно, что политика, осуществляемая Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым является продолжением установленного вектора развития нашим Первым Президентом», - сказал он.

По его словам, правозащитная тематика в последнее время стала очень актуальной, особенно в условиях пандемии, ограничений. Он заметил, что Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в этом году издал несколько актов, которые имеют принципиально важные значения для определения направления правозащитной деятельности.

Кроме того, он высоко оценил работу волонтерского движения «Акселератор добра: Izgilik elshisi», которое на бесплатной основе оказывает населению правовую помощь.

Отметим, в мероприятии участвуют заведующий отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента РК Алексей Калайчиди, Вице министр юстиции РК Наталья Пан, член НСОД при Президенте РК, руководитель национального волонтерского движения «Акселератор добра: Izgilik elshisi», д.ю.н., профессор Айнур Сабитова, декан юридического факультета КазНУ имени аль-Фараби, д.ю.н., профессор Даулет Байдельдинов, д.ю.н., профессор, член-корреспондент НАН РК, член Академического Совета МФЦА Бахытжан Абдраим, Председатель Правления Ректор КазНПУ имени Абая Дархан Билялов, а также студенты, волонтеры и эксперты в области юриспруденции.

Организаторами круглого стола являются комиссия по правам человека при Президенте Республики Казахстан Фонд Нурсултана Назарбаева, институт Сорбонна Казахстан КазНПУ имени Абая, международный финансовый центр «Астана» МФЦА, Национальное волонтерское движение «Акселератор добра ізгілік елшісі», Проектный офис «Алматы Адалдық Алаңы».