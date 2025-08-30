Правовая традиция казахской государственности: от Чингисхана до современной Конституции

Истоки обычного права

История Конституции Казахстана — это не только зеркало политико-правового развития страны, но и отражение многовековой мечты народа о свободе, справедливости и построении собственного независимого государства.

На каждом этапе истории Конституция выступала в роли ключевого документа, определяющего политическое устройство общества, структуру государственной власти, а также права и свободы граждан.

Правовая традиция казахских степей имеет глубокие и прочные корни. Ее истоки лежат в древних родо-племенных обычаях, она продолжилась в законах ханской эпохи, затем — в советском конституционализме и, наконец, оформилась в Основной Закон суверенного Казахстана. Изучение этого исторического пути дает возможность лучше понять закономерности развития казахской государственности.

Правовая система казахов зародилась в недрах древних общинных традиций. Правила поведения, регулирующие отношения между родами и племенами, сохранялись в устной форме и служили основным инструментом разрешения конфликтов. Несмотря на отсутствие письменной фиксации, эти нормы формировали моральный и общественный уклад жизни, передавались из поколения в поколение. Бии (судьи) и аксакалы (старейшины), руководствуясь справедливостью и мудростью, стремились к сохранению мира и порядка в обществе.

Обычное право исполняло не только юридическую, но и воспитательную функцию.

По мнению известного историка Жамбыла Артыкбаева, в преданиях и эпических произведениях, связанных с казахским обычным правом, прослеживаются образы далекой древности. В них отражены стремления батыров (воинов) к защите Отечества и харизматичные образы древних предводителей.

— Некоторые нормы ведут нас к весьма раннему историческому периоду, известному как эпоха Алаша хана, — говорит ученый.

Фото из личного архива Жамбыла Артыкбаева

Он рассматривает период Алаша хана как время становления первого единого государства в истории казахского народа. Тогда роды и племена заключили взаимные соглашения, установили единую власть и общие правила. Такие традиции, как «бата қылысу» (благословение, обмен клятвами) и «сөз» (совет, речь, слово), отражали формирование устойчивой политической системы.

По мнению историка, в момент основания Казахского ханства, объединение племен, отделившихся от Золотой Орды и улуса Чагатая, заложило основу новой государственности. Именно в этот период на скале Танбалы жар было водружено знамя, и племена оставили свои родовые тамги. Народ, объединившийся под лозунгом «Алаш», принял законы, соответствующие суровым условиям кочевой жизни.

Известно, что в то время действовало негласное правило: «Алаш ұранына қосылмағанды әкең де болса ұрып жық» (Если кто-то не присоединился к кличу «Алаш» — даже если это твой отец — бей и вали с ног). Эта установка символизировала высшую ценность общественного порядка и политического единства.

— Эти правовые нормы характерны не только для казахского времени. Они являются продолжением древних степных традиций, которые зародились еще у саков, гуннов и тюрков. Позже эти принципы были систематизированы в законодательстве Чингисхана, известном как «Ұлы Жасақ» — «Великая Яса». «Яса» устанавливала жесткий порядок степного управления, регламентировала отношения между племенами, военные обязанности, социальную ответственность и дисциплину, — подчеркивает Артыкбаев.

Именно эта историческая преемственность легла в основу первой систематизированной правовой системы Казахского ханства — «Қасқа жол» (Светлый путь), созданной при хане Касыме. Несмотря на то, что «Қасқа жол» принято считать первым упорядоченным сводом законов казахов, его истоки восходят к эпохе Алаша и к законодательству Чингисхана.

Исторические фигуры, упоминаемые в родословных преданиях — Майкы би, Котан, Косам, Кобан — сыграли важную роль в становлении традиционного права.

Народные изречения, такие как «Ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен, ел болуды ойлаңдар» («Становление нации начинается с доблести воина и крепости руки») или «Хан ақылды, әділ болса, қарашасы табанды болса, қара жерден кеме жүргізеді» («Если хан справедлив, а народ един, то даже по суше можно провести корабль») являются свидетельством перехода от хаоса к порядку, от племенного самоуправления к государственной власти и правовому сознанию.

«Великая Яса» Чингисхана: правовая основа кочевой цивилизации

В XIII веке Чингисханом был создан свод законов, вошедший в историю под названием «Яса» — одна из первых письменных правовых систем для кочевого общества. Эта правовая система оказала влияние не только на монгольскую державу, но и на формирование правовой культуры на казахской земле.

Согласно Ясе, армия была строго организована по десятичному принципу: воины делились на десятки, сотни, тысячи и тумены (десять тысяч человек). Военная дисциплина поддерживалась жестко и неукоснительно. За побег с поля боя, измену или предательство применялись самые суровые наказания, вплоть до смертной казни. Подданные были обязаны полностью подчиняться хану, а любое нарушение порядка рассматривалось как преступление против государства. За такие деяния, как воровство, убийство или измена, предусматривались тяжелые кары.

При этом в Ясе провозглашалась веротерпимость — каждому народу разрешалось свободно исповедовать свою религию.

Медиевист и историк Жаксылык Сабитов так описывает Ясу: — Это был обобщенный свод решений и норм, регулирующий самые разные правонарушения и жизненные ситуации. За каждым действием следовало определенное наказание. Таким образом, Яса представляла собой как прикладное право, так и источник правовых прецедентов, которые со временем становились обязательными нормами.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Историк Асылжан Бижанов подчеркивает значение Ясы в формировании казахской правовой традиции:

— Местные ханы и султаны во многом воспринимали Великую Ясу как правовой ориентир. Однако ее жесткий, императивный характер с течением времени стал противоречить казахскому правосознанию. Поэтому впоследствии правовые нормы были адаптированы к национальной специфике и укладу казахского общества.

Ученый Жамбыл Артыкбаев дополняет:

— Во времена становления Казахского ханства часть племен отделилась от Золотой Орды, часть — от улуса Чагатая. На скале Танбалы Жар было водружено знамя, и каждый род оставил там свою тамгу — родовой знак. Более пятисот воинов вошли в состав нового государства, а остальные объединения сплотились под единым лозунгом «Алаш».

По мнению исследователя, первые казахские правовые нормы стали естественным продолжением Ясы Чингисхана, а также древних правовых традиций эпох саков, гуннов и тюрков. Яса не только укрепляла власть правителя, но и приучала общество к подчинению единым нормам и порядку. Казахские правители, используя этот опыт, постепенно совершенствовали свою собственную правовую систему. Таким образом, юридические и политические основы, заложенные при формировании Казахского ханства, опирались на многовековое наследие кочевого законодательства.

Со временем правовые традиции степи обрели национальную форму и воплотились в таких знаменитых сводах казахских законов, как:

Қасым ханның «Қасқа жолы» — «Светлый путь Касым хана», Есім ханның «Ескі жолы» — «Исконный путь Есим хана», «Жеті Жарғы» — «Семь уставов» Тауке хана.

Эти кодексы стали основой казахского традиционного права, вобрав в себя лучшие черты кочевой правовой культуры, наследие Великой Ясы и дух справедливости, на котором строилось государственное единство.

Қасым ханның «Қасқа жолы» — «Светлый путь Касым хана»

В начале XVI века Казахское ханство укрепилось, расширило свои границы и усилило свое влияние в регионе. В этот период хан Касым, стремясь упорядочить общественный уклад и сохранить государственное единство, систематизировал действующие правовые нормы. Так появился свод законов, вошедший в историю под названием «Қасқа жол» — «Светлый путь». Он охватывал пять основных направлений общественной жизни. Благодаря своей справедливости этот свод получил широкое признание в народе и закрепился как символ честного и прямого правосудия.

Таким образом, законы Касым хана стали одной из первых систематизированных форм казахского обычного права, заложивших фундамент для дальнейшего правового развития.

Известный историк Жамбыл Артыкбаев отмечает:

— Во времена правления Касым хана ханская орда была перенесена в Улытау — древнейший политико-этнический центр кочевой Евразии. Здесь хан возродил имя легендарного Алаша хана. Именно тогда было заложено прочное основание казахской национальной идеи. В Улытау, объединив многочисленные племена в единое казахское общество, Касым хан возвел величественный мавзолей. Поэтому Қасым ханның «Қасқа жолы» следует рассматривать не только как правовой свод, но и как символический путь объединения народа, путь борьбы за государственность.

Историк Асылжан Бижанов подчеркивает, что для глубокого понимания правовой эволюции казахской государственности необходимо рассматривать законы Касым хана («Қасқа жол»), Есима хана («Ескі жол») и Тауке хана («Жеті жарғы») не как разрозненные явления, а как единую, взаимосвязанную правовую систему, отражающую преемственность традиций.

Фото: Асылжан Бижановтың жеке мұрағатынан

— Недаром в народе говорили: «Қасым ханның қасқа жолы — әділдік жолы» («Прямой путь Касым хана — это путь справедливости»). Этот закон обеспечивал правовое единство родов и племtн, предлагал универсальные механизмы урегулирования споров. В нtм были системно отражены ключевые вопросы общественного устройства: уголовные наказания, споры по поводу жtн и вдов (жесір дауы), земельные конфликты, налогообложение, а также обязанности перед военным делом, — отмечает ученый.

Фото: постер фильма "Рассвет великой степи"

Есім ханның «Ескі жолы» — «Исконный путь Есим хана»

В начале XVII века, во времена правления хана Есима, казахское общество переживало внутренние конфликты и подвергалось угрозе со стороны джунгарских нашествий. В этих сложных условиях Есим хан утвердил новую редакцию правовых норм под названием «Ескі жол» — «Исконный путь», опираясь на правовую систему эпохи Касым хана, но адаптируя ее к реалиям своего времени.

Новая система законов была направлена на укрепление внутренней стабильности, усиление дисциплины и консолидацию власти. В ней четко были прописаны воинские обязанности и наказания за предательство, что способствовало укреплению внутреннего порядка и повышению обороноспособности государства.

Историк Жамбыл Артыкбаев считает, что в эти сложные времена для стабилизации власти Есим хан принял ряд жестких политических решений.

— Так, военные действия против Турсун хана, уничтожение его окружения и казнь самого хана Турсуна были частью стратегии по укреплению единоличной власти. Вторым направлением стало закрепление правовой базы государства. Есим хан дополнил обычное право более строгими нормами, сократив расплывчатые и компромиссные положения. Это усилило правопорядок в обществе и укрепило центральную власть. «Ескі жол» был направлен на укрепление внутреннего единства страны, упорядочивание взаимоотношений между родами и защиту от внешних угроз. В нем строго определялись военные обязанности, наказания за измену, а также систематизировались нормы, регулирующие родственные и межплеменные отношения, социальную и политическую жизнь, — говорит он.

Ученый описывает эту правовую систему как отражение основных обязанностей и норм кочевого уклада. В этом контексте «Ескі жол» стал важным инструментом, позволившим Есим хану укрепить свою власть, сохранить целостность государства и обеспечить правопорядок в казахском обществе.

«Жеті Жарғы» — «Семь уставов» Тауке хана

В конце XVII — начале XVIII века хан Тауке вывел правовую систему казахского общества на качественно новый уровень. Совместно с советом биев он обобщил и систематизировал традиционные нормы обычного права, утвердив свод законов, вошедший в историю под названием «Жеті жарғы» — «Семь уставов».

Коллаж: Егемен Қазақстан

Этот правовой кодекс охватывал ключевые сферы общественной жизни: земельные споры, брачные и родовые тяжбы, вопросы выплаты выкупа за убийство (құн дауы), преступления — от кражи до убийства, военные обязанности, поддержание общественного порядка, нормы традиционного уклада и механизмы управления государством.

«Жеті жарғы» стал мощным инструментом укрепления внутреннего единства, поддержания справедливости и правопорядка в условиях кочевого уклада.

Право — как основа стабильности

По словам историка Асылжана Бижанова:

— Тауке хан разработал «Жеті жарғы» совместно с выдающимися биями — Толе би, Казыбек би и Айтеке би. Целью было сохранение внутренней стабильности, правового порядка и консолидация общества. Этот свод обобщил и структурировал положения двух предыдущих правовых систем — «Қасқа жол» Касыма хана и «Ескі жол» Есима хана, оформив их в письменной форме. Были четко прописаны статьи, регулирующие уголовные наказания, брачно-семейные и межродовые конфликты, имущественные споры и ответственность за преступления. Более ста лет эти законы оставались главными правовыми ориентирами казахского общества.

Ученый подчеркивает, что три свода — «Қасқа жол», «Ескі жол» и «Жеті жарғы» — стали правовой основой казахской государственности, сформировали национальное правосознание и обеспечили общественную устойчивость. Именно в этих правовых принципах он видит исторические истоки верховенства закона, справедливости и общественного согласия, отраженные сегодня в Конституции Казахстана.

«Жеті жарғы» — зеркало кочевой цивилизации

Историк Жамбыл Артыкбаев подчеркивает, что «Жеті жарғы» точно отражал образ жизни и правовые потребности кочевого казахского общества.

— Этот свод создавался не для того, чтобы регламентировать каждое действие человека, а чтобы определить основные общественные обязанности и нормы поведения в условиях кочевой жизни. Он систематизировал межродовые и личные отношения, родственные и хозяйственные связи, социальную структуру и элементы политического устройства. Главная цель — упорядочить ключевые нормы жизни кочевников и укрепить правопорядок, — говорит историк.

Инфографика: Kazinform

Бии — не просто судьи, а духовные лидеры эпохи

Институт биев сыграл важнейшую роль в функционировании этой правовой системы. Такие выдающиеся мыслители, как Толе би, Казыбек би и Айтеке би, были не только знатоками закона, но и воспитателями общества, носителями справедливости и национального единства.

Их решения отличались особой мудростью, а потому воспринимались народом как безусловно справедливые и обязательные. Они исполняли функцию объединяющей силы в эпоху, когда устойчивость общества во многом зависела от авторитета и сдержанности правосудия.

Демократические корни казахской правовой традиции

Правовая система эпохи Казахского ханства является также отражением демократических традиций. Взаимоотношения между властью и народом строились на принципе: «Кеңесіп пішкен тон келте болмас» — «Одежда, сшитая после совета, не окажется короткой».

Иначе говоря, правовые нормы не просто диктовались сверху — они вырабатывались через общественное обсуждение, с участием всех слоев народа. Этот подход заложил прочную основу для последующего развития национального законодательства.

Институт биев — инструмент баланса и усиления власти

Историк Жаксылык Сабитов высказывает интересное мнение об институциональной роли биев.

— С моей точки зрения как исследователя, хан Тауке использовал институт биев как политический инструмент, чтобы ослабить влияние других султанов, претендовавших на власть. Подняв авторитет биев, он усилил свое влияние. Представляя три казахских жуза, Толе би, Казыбек би и Айтеке би стали не только авторитетными представителями народа, но и важными политическими фигурами, сыгравшими ключевую роль в укреплении ханской власти, — считает он.

Конституционный опыт советского периода

Конституция Казахской ССР 1937 года ознаменовала собой начало кардинальных преобразований в правовой системе Казахстана. Согласно этому документу, Казахская ССР провозглашалась союзной республикой в составе СССР. Несмотря на то, что формально в Конституции был зафиксирован суверенитет, на деле все ключевые государственные решения принимались в Москве.

Инфографика: Kazinform

Конституция провозглашала, что государственная власть принадлежит народу и осуществляется через Советы. Однако реальные права и свободы граждан оставались лишь декларацией на бумаге, находясь под полным контролем тоталитарной системы. Конституция была принята 26 марта 1937 года на X Всеказахстанском съезде Советов. Документ включал 11 разделов и 125 статей.

В 1978 году была принята новая Конституция Казахской ССР, которая рассматривалась как основной закон эпохи так называемого «развитого социализма». В ней были четко закреплены преобладание социалистической формы собственности, руководящая роль Коммунистической партии, право на труд и образование. Однако демократические принципы по-прежнему носили исключительно декларативный характер — народ был отстранен от реального участия в принятии решений.

Эти две Конституции наглядно демонстрируют, что в советский период правовая система была в значительной мере формальной: между провозглашенными нормами и реальной жизнью существовал глубокий разрыв.

Конституции Независимого Казахстана

С обретением Независимости в 1991 году Казахстан встал на путь построения собственной государственности. В 1993 году была принята первая Конституция Независимого Казахстана. Этот документ заложил фундамент национального правового порядка и провозгласил Казахстан независимым, демократическим государством.

Инфографика: Kazinform

Тем не менее, в Конституции 1993 года не было четкого баланса между ветвями власти: полномочия Парламента и Президента не были ясно разграничены, что привело к политической нестабильности. В результате Конституция не смогла полноценно реализоваться и стать устойчивой правовой основой для развития государства. Это объясняется как общим политическим кризисом того времени, так и институциональной слабостью государственной власти.

С целью преодоления этих вызовов, 30 августа 1995 года, на всенародном референдуме была принята новая Конституция, которая действует по сей день. Она стала основой для формирования правового государства, стабилизации политической системы и перехода к рыночной экономике.

С момента принятия Основного закона в него были внесены значительные изменения в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 и 2022 годах.

Особенно важным стал референдум 2022 года, в ходе которого были утверждены ключевые политико-правовые реформы, направленные на:

отказ от суперпрезидентской модели управления,

переход к классической президентской республике,

перераспределение полномочий между ветвями власти,

расширение прав граждан и их участия в управлении государством.

История Конституции Казахстана — это многовековой путь эволюции правового сознания: от традиционного обычного права казахской степи — через советский период — к современной Конституции независимого государства.

Каждый исторический этап отражал стремление общества и государства найти оптимальные формы регулирования политических, правовых и социальных отношений. Сегодняшняя Конституция служит прочным основанием для развития Казахстана как демократического, правового и социального государства, ориентированного на верховенство закона и защиту прав человека.