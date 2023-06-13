Правоохранители сообщили, где нашли трактор пропавшего лесника в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Пропавшего Сергея Архипова, который помогал в тушении пожара в области Абай ищут более двух суток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП региона.

Полицейские нашли трактор, за рулем которого последний раз видели пропавшего без вести жителя области Абай.

Уже более 2 суток полицейские проводят мероприятия по поиску Архипова Сергея Николаевича, 1987 г.р., жителя села Долонь Бескарагайского района, который последний раз выходил на связь 10 июня, помогая в тушении пожара.

12 июня в пяти км от села Дмитриевка в сторону станции Ауыл Бородулихинского района,

от трассы на расстоянии 1 км в степи обнаружен трактор в исправном состоянии.

«Розыскные мероприятия по установлению местонахождения Архипова С.Н. продолжаются.

Если вы располагаете какими-либо сведениями по местонахождению Архипова С.Н., просьба сообщить на телефон «102» или в ближайшее отделение полиции», - говорится в сообщении ДП области Абай.

Ранее сообщалось, что трактор пропавшего ранее 15-го лесника нашли в зоне пожара в области Абай.