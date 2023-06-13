Правоохранители сообщили, где нашли трактор пропавшего лесника в области Абай
Полицейские нашли трактор, за рулем которого последний раз видели пропавшего без вести жителя области Абай.
Уже более 2 суток полицейские проводят мероприятия по поиску Архипова Сергея Николаевича, 1987 г.р., жителя села Долонь Бескарагайского района, который последний раз выходил на связь 10 июня, помогая в тушении пожара.
12 июня в пяти км от села Дмитриевка в сторону станции Ауыл Бородулихинского района,
от трассы на расстоянии 1 км в степи обнаружен трактор в исправном состоянии.
«Розыскные мероприятия по установлению местонахождения Архипова С.Н. продолжаются.
Если вы располагаете какими-либо сведениями по местонахождению Архипова С.Н., просьба сообщить на телефон «102» или в ближайшее отделение полиции», - говорится в сообщении ДП области Абай.
Ранее сообщалось, что трактор пропавшего ранее 15-го лесника нашли в зоне пожара в области Абай.