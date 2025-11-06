Правонарушения в Астане выявляют при помощи дронов и систем распознавания

В столице активно используются современные технологии видеомониторинга и фиксации, которые позволяют быстро выявлять, предотвращать и пресекать правонарушения. Контроль за ситуацией ведется круглосуточно центром оперативного управления полиции.

Для этого применяются уличные видеокамеры, смарт-жетоны, камеры на автопатрулях и дроны. Проект «Единая инфраструктура дронов» обеспечивает воздушный контроль за дорожным движением. Шесть современных дронов ежедневно отслеживают транспортный поток, фиксируют нарушения, распознают государственные номера автомобилей и сверяют их с базами розыска.

Благодаря этому полиция оперативно реагирует даже в труднодоступных для наземных патрулей местах. Так, с помощью дронов был выявлен водитель Kia, который выехал на железнодорожный переезд перед закрывающимся шлагбаумом, нарушив правила. Данные были переданы в центр оперативного управления, после чего нарушителя привлекли к ответственности. В другом случае водитель Toyota обогнал автомобили, стоявшие перед переездом, за что также был наказан.

Кроме того, фиксируются такие нарушения, как использование телефонов водителями и другие нарушения правил дорожного движения. Во время массовых культурных и спортивных мероприятий дроны обеспечивают онлайн-трансляцию в центр управления, что позволяет в реальном времени контролировать обстановку и поддерживать общественный порядок.

