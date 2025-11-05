Автомобиль влетел в жилой дом в Астане

По данным полиции, водитель автомобиля «Nissan» во дворе дома по проспекту Туран, не учел дорожно-метеорологические условия (гололед) и, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части.

— Машина через бордюр и зелёные насаждения допустила наезд на облицовку здания. В результате ДТП пассажир автомобиля «Nissan» был доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой помощи, — сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

По данному факту проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что житель Астаны, лишенный прав на 7 лет, вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и совершил ДТП.