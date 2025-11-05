РУ
    19:25, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Автомобиль влетел в жилой дом в Астане

    В Астане недалеко от школы № 111 автомобиль врезался в жилой дом. Кадры с места происшествия распространились в соцсетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    машина врезпалась Астана
    Кадр из видео

    По данным полиции, водитель автомобиля «Nissan» во дворе дома по проспекту Туран, не учел дорожно-метеорологические условия (гололед) и, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части.

    — Машина через бордюр и зелёные насаждения допустила наезд на облицовку здания. В результате ДТП пассажир автомобиля «Nissan» был доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой помощи, — сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

    По данному факту проводится проверка.

    Ранее мы сообщали, что житель Астаны, лишенный прав на 7 лет, вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и совершил ДТП. 

    Теги:
    ДТП Астана
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
