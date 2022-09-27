Правоцентристская коалиция победила на выборах в Италии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На парламентских выборах в Италии победили ультраправые. Правоцентристская партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони, по официальным данным, получает более четверти голосов избирателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

Заручившись наибольшей поддержкой среди представителей правоцентристской коалиции, Мелони становится главным претендентом на пост премьер-министра. В своей победной речи она пообещала, что ее правительство объединит всех итальянцев.

«Если нас призовут управлять этой нацией, мы сделаем это для всех итальянцев. Мы сделаем это с целью объединения людей, укрепления того, что их связывает, а не того, что разделяет», - сказала Джорджа Мелони.

Что же касается коалиций, то ультраправые вместе с «Лигой» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони набирают более 44%. Левоцентристы - около 26,5%. Лучший результат среди них показала «Демократическая партия» во главе с Энрико Леттой, получив более 19% голосов, она занимает второе место после «Братьев Италии». Сразу за ней с 15% «Движение 5 звезд» Джузеппе Конте. Демократы уже признали свое поражение и обещают стать основной оппозиционной силой в будущем парламенте.

Явка на этих выборах стала самой низкой за всю историю - около 64%, что на 10% меньше, чем в 2018 году.

Ранее сообщалось, что прошлое правительство вместе с экс-премьером Италии Марио Драги ушло в отставку в июле - на фоне правительственного кризиса. Свое решение Драги объяснил расколом в правящей коалиции. Позже президент Италии распустил парламент. Внеочередные выборы в парламент страны начались 25 сентября.

Как прошли внеочередные парламентские выборы в Италии можно прочесть здесь.

Фото: ansa.it