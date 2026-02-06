Право на компенсацию и защита данных: что закладывают в проект новой Конституции

— Сегодня прошло восьмое заседание комиссии. Были ли новые предложения?

— Заседание прошло конструктивно. Проект новой Конституции уже представляет собой достаточно сильный и качественный текст, однако были предложены инициативы, направленные на его дальнейшее совершенствование. В частности, я внесла предложение о конституционном закреплении права граждан на компенсацию вреда, причинённого действиями государства или его органов.

— Что именно вы предлагаете закрепить?

— Каждый гражданин постоянно взаимодействует с государством — при получении разрешений, официальных ответов, в административных процедурах, при совершении сделок. Если в этом процессе нарушаются права человека, сегодня он может обратиться в суд. Но важно, чтобы Конституция прямо предусматривала право на компенсацию — за материальный ущерб, вред здоровью, моральный вред, стресс, потерю времени. Это и есть восстановление правосубъектности гражданина на конституционном уровне.

— Правильно ли я понимаю, что в действующей Конституции такой нормы нет?

— Да, в действующей Конституции подобное положение прямо не закреплено. Многие граждане даже не до конца осознают, как это может повлиять на их взаимоотношения с государством. Государство устанавливает для граждан правила и ограничения, но при этом оно само также обязано действовать строго в рамках закона. Только так можно говорить о реальном принципе верховенства права.

— Вы также говорили о преамбуле новой Конституции. Чем она отличается от нынешней?

— Действующая преамбула была написана на раннем этапе становления независимого Казахстана. Новая редакция более содержательная и отражает современные ценности. В ней подчёркивается приоритет прав и свобод человека, принцип человекоцентричности, а также признание тысячелетней истории Великой степи. Конституция — это не только основной закон, но и декларация того, кем мы являемся и куда движемся.

— В проекте новой Конституции усиливается акцент на правах человека?

— Безусловно. В частности, в проекте впервые на конституционном уровне закрепляется обязанность государства защищать персональные данные граждан — не только от незаконного сбора, но и от утечек, злоупотреблений и небезопасной передачи. Это особенно важно в XXI веке.

— Прозвучали и другие предложения, касающиеся прав человека?

— Да. Например, было предложено конституционно закрепить так называемые «права Миранды» — обязанность разъяснять человеку его права в момент задержания. Также предлагается усилить статус адвокатов, чтобы гарантировать каждому право на справедливое судебное разбирательство. Адвокат — ключевой элемент защиты прав и свобод человека.

— Эти предложения будут рассмотрены комиссией?

— Мы очень на это рассчитываем. Реакция членов комиссии была позитивной. Кроме того, активно рассматриваются предложения, поступающие от граждан. Работают рабочие группы, комиссия регулярно собирается, и обсуждение проекта продолжается.

— Можно ли говорить, что опубликованная версия проекта — окончательная?

— Нет, это не финальный вариант. Версия проекта от 31 января уже дорабатывается, и в ближайшее время она будет вновь вынесена на общественное обсуждение. Главная задача — принять Конституцию, которая будет понятна, доступна и действительно отвечать интересам граждан страны.

— Некоторые опасаются, что в проекте могут появиться новые ограничения прав и свобод. Насколько эти опасения обоснованны?

— Эти опасения во многом спекулятивны. Все ограничения прав и свобод уже присутствовали в действующей Конституции и соответствуют международным стандартам — Международному пакту о гражданских и политических правах, Всеобщей декларации прав человека. Речь не идёт о новых запретах, а о балансе между свободой одного человека и правами других.

— То есть проект новой Конституции усиливает защиту прав человека?

— Именно так. Он делает эти гарантии более чёткими, конкретными и применимыми на практике. Конституция прямого действия — это ключ к реальной защите прав каждого гражданина.

Напомним, на сегодняшний день Комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.