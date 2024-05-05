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    11:18, 05 Май 2024 | GMT +6

    Правительство выделило свыше 816 млн тенге на ремонт котельных Кокшетау

    Правительство РК
    Фото: Правительство РК

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о выделении средств из резерва Правительства на ремонт котельных в Кокшетау, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    — Средства в сумме свыше 816 млн тенге будут перечислены в бюджет Акмолинской области в виде целевых текущих трансфертов для проведения соответствующих работ на районных котельных № 1 и № 2. В частности, планируется отремонтировать котлоагрегаты и пакеты конвективной части, а также заменить поверхности нагрева и бункеры сырого угля, — говорится в сообщении Правительства. — В результате реализации данных мер повысится эффективность котельных, снизится число аварий и остановок, что позволит обеспечить бесперебойное прохождение предстоящего отопительного сезона.

    Вместе с тем на сегодня продолжается проработка проекта по строительству в Кокшетау полноценной ТЭЦ, которая должна обеспечить растущие потребности города в тепловой и электрической энергии. В правительстве сообщили, что, согласно плану, она будет обладать следующими техническими показателями: тепловая мощность — 520 Гкал/час, электрическая мощность — 240 МВт. При этом с учетом дальнейшей газификации Кокшетау предусматривается установка многотопливных пылеугольных котлов с возможностью перевода на природный газ.

    Реализация проекта будет проходить в рамках соглашения между Казахстаном и Россией, которое было подписано 17 апреля текущего года. Уполномоченной организацией с казахстанской стороны в лице АО «Самрук-Энерго» сформирована соответствующая дорожная карта для начала работ по ТЭЦ уже в текущем году.

    Теги:
    Правительство Ремонт Регионы Казахстана ТЭЦ Отопление Строительство Кокшетау Олжас Бектенов Акмолинская область
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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