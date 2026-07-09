Правительство РК выделило около 650 млн тенге на модернизацию тепломагистрали в СКО

Правительство Казахстана направило около 650 млн тенге на завершение ремонта ключевой тепломагистрали в Петропавловске, которая обеспечит стабильное отопление для более чем 30 тысяч жителей города, передает агентство Kazinform.

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Как отметили в Правительстве РК, системная модернизация отвечает задачам, поставленным Главой государства на совместном заседании палат Парламента, по укреплению энергетического и инфраструктурного каркаса страны.

— Средства выделяются для строительства теплосети на участках по ул. Ж. Жабаева — А. Шашимбаева — Новая — И. Алтынсарина. В 2026 году будут демонтированы 1,4 км с последующей прокладкой новых тепловых сетей. Ранее в 2025 была проведена реконструкция 0,7 км теплосетей. Таким образом в результате выделенных средств будет завершена работа по ремонту тепловой магистрали № 2 протяженностью более 2 км в городе Петропавловске, — подчеркнули в Правительстве Казахстана.

Фото: Правительство РК

Реализация проекта позволит заменить изношенную более чем на 80% магистраль и обеспечить надежное теплоснабжение более 30 тыс. жителей города, или порядка 200 многоквартирных домов и объектов социальной сферы, а также снизит уровень износа тепловых сетей города.

— Правительство держит на постоянном контроле подготовку к предстоящему отопительному сезону. По данным Министерства энергетики РК, с 2025 года на электростанциях проведен капитальный ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин, — говорится в сообщении.

Также обновлено 17 тыс. км линий электропередачи, модернизировано 420 подстанций и заменено 323 км наиболее изношенных тепловых сетей. Это позволило снизить уровень износа оборудования электростанций до 53%, тепловых сетей — до 50%.

Ранее сообщалось, что 3,2 трлн тенге направят на развитие водной отрасли Казахстана.