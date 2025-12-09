РУ
    09:19, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Правительство РК усиливает борьбу с незаконным вывозом топлива

    На совещании под руководством Романа Скляра обсуждены новые меры по укреплению дисциплины и цифровизации рынка нефтепродуктов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Правительство РК
    Фото: Правительство РК

    Под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Романа Скляра состоялось очередное совещание, посвященное вопросам дальнейшего повышения эффективности работы на рынке нефтепродуктов. Участники обсудили текущие результаты и дополнительные шаги по улучшению механизмов контроля.

    На совещании Роман Скляр подчеркнул, что внутренний рынок стабильно обеспечен необходимыми объемами горюче-смазочных материалов, работа НПЗ и логистики идет в штатном режиме.

    Вместе с тем, учитывая значительную разницу цен на ГСМ с соседними странами, системная работа по недопущению незаконного вывоза топлива из страны продолжится. Ответственным органам поручено продолжать профилактические и контрольные мероприятия в плановом порядке.

    Правительством уточнены задачи по совершенствованию оперативных механизмов взаимодействия на границе и внутри страны. Координация между МВД, АФМ, таможенными и пограничными подразделениями усиливается для обеспечения оперативного обмена информацией, предупреждения нарушений и повышения дисциплины на рынке.

    Также Министерству энергетики поручено продолжить работу по цифровизации сектора. Оснащение нефтебаз приборами учета и передача данных в режиме реального времени остается одним из ключевых направлений. Подготовленные поправки в законодательство призваны закрепить современные требования к отрасли и обеспечить единый стандарт учета нефтепродуктов.

    Роман Скляр отметил, что Правительство последовательно обеспечивает прозрачность и устойчивость рынка ГСМ, а также своевременное снабжение внутреннего рынка. В случае выявления нарушений будут применяться соответствующие меры реагирования.

    Подводя итоги, первый зампремьера подчеркнул, что стабильность функционирования рынка нефтепродуктов, контроль за его прозрачностью и обеспечение энергетической безопасности страны продолжают оставаться приоритетом. Государственные органы и далее будут осуществлять полный мониторинг движения ГСМ от НПЗ до конечной точки реализации.

    Напомним, 12 ноября Правительство Казахстана продлило ограничения на экспорт некоторых видов топлива.

