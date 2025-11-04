Правительство РК подведет итоги уборочной кампании

По данным Министерства сельского хозяйства, прогнозная уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур в 2025 году составила более 16 млн гектаров. На 28 октября убрано 15,9 млн га, или 99,2% посевов, намолочено 26,9 млн тонн зерна.



Кроме того, собрано 3,7 млн тонн масличных культур, 2,9 млн тонн картофеля, 3,8 млн тонн овощей. Урожайность по основным видам овощей составила: капуста — 333,4 ц/га, лук — 429,9 ц/га, морковь — 283 ц/га.

В Минсельхозе отмечают, что уборочная кампания прошла организованно и в оптимальные агротехнические сроки. На 25 октября заготовлено 37,8 млн тонн кормов всех видов.

Аграриям выделено 422 тыс. тонн льготного дизтоплива по цене 254 тенге за литр, что на 20% ниже рыночной стоимости. В то же время фермеры северных регионов испытали трудности с дизтопливом, которое начало парафиниться.



КазМунайГаз в сложившейся ситуации выразил готовность выпускать в будущем межсезонное и зимнее дизтоплива по срокам гораздо раньше.



Также на заседании рассмотрят вопрос развития спортивной инфраструктуры и поддержки массового спорта. По данным Министерства туризма и спорта, численность систематически занимающихся физической культурой и спортом достигла 8,4 млн человек, или 41,4% населения.

В Концепции развития физической культуры и спорта на 2023–2029 годы предусмотрено увеличение доли граждан, занимающихся спортом, до 50% к 2029 году. Среди популярных видов — футбол, волейбол, баскетбол, теннис, лыжные гонки, хоккей, шахматы и национальные виды спорта.





