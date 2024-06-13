Правительство РК изучает вопрос с компанией, попавшей в санкционный список США

В Правительстве РК не знают о компании «КБР-Технологии», которая попала в санкционный список США из-за участия в поставках высокотехнологичного оборудования в РФ, передает корреспондента агентства Kazinform.

— По данным Комитета госдоходов и Министерства промышленности, за экспортно-импортной лицензией эта компания не обращалась. У нас есть перечень приоритетных товаров, по которым мы делаем субъектно-ориентированный профиль компании. На нее тоже субъектно-ориентированный профиль не составлялся, поскольку товары из этой категории она не импортировала и не экспортировала из Казахстана до этого. Сейчас мы разбираемся, — отметил вице-премьер Серик Жумангарин, отвечая на вопрос в кулуарах Сената.

По его словам, этот вопрос изучается.

— У нас очень жесткий мониторинг по тем товарам, которые включены в приоритетный список. Мы санкции не поддерживаем, но мы вынуждены их соблюдать, потому что это соответствует экономическим интересам Казахстана. В этом плане перечень, который подлежит экспортно-импортному контролю, мы его расширили. Компания товары из расширенного списка на сегодня не поставляла. Что она поставляла, каким образом были зафиксированы нарушения, мы сейчас выясним. На следующей неделе приезжает специальный посланник Европейского союза господин О’Салливан. Во вторник у меня будет с ним встреча, мы эти вопросы будем обговаривать, — заявил Серик Жумангарин.

Напомним, 12 июня Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России. В санкционный список среди прочего попали Мосбиржа и ее дочерние компании — Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.

Позже KASE сделала заявление касательно этой информации.

Как санкции против Мосбиржи отразятся на Казахстане? Этот вопрос также прокомментировал глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов.