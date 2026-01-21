Правительство РК доработает проект национального карго-перевозчика

— Поручаю Министерству транспорта совместно с фондом «Самрук-Казына» в недельный срок внести конкретные предложения по запуску новых международных авиарейсов и дальнейшей деятельности национального карго-перевозчика, — сказал он.

Также Олжас Бектенов поручил Министерствам транспорта и энергетики совместно с компанией «КазМунайГаз» отрегулировать стоимость авиационного топлива.

— В сфере железнодорожного транспорта в текущем году необходимо завершить проекты «Кызылжар — Мойынты», «Дарбаза — Мактаарал», «Алтынкол — Жетыген» и «Жезказган — Сексеуил», — отметил Премьер-министр.

Накануне Глава государства на V заседании Национального курултая заявил о ненадлежащем исполнении поручения по созданию грузовой авиакомпании и подверг критике решение Правительства.