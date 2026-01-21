РУ
    11:57, 21 Январь 2026

    Правительство РК доработает проект национального карго-перевозчика

    Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству транспорта в течение одной недели подготовить конкретные предложения по совершенствованию деятельности национального карго-перевозчика, передает корреспондент агентства Kazinform.

    карго, товары
    Фото: Freepik

    — Поручаю Министерству транспорта совместно с фондом «Самрук-Казына» в недельный срок внести конкретные предложения по запуску новых международных авиарейсов и дальнейшей деятельности национального карго-перевозчика, — сказал он.

    Также Олжас Бектенов поручил Министерствам транспорта и энергетики совместно с компанией «КазМунайГаз» отрегулировать стоимость авиационного топлива.

    — В сфере железнодорожного транспорта в текущем году необходимо завершить проекты «Кызылжар — Мойынты», «Дарбаза — Мактаарал», «Алтынкол — Жетыген» и «Жезказган — Сексеуил», — отметил Премьер-министр.

    Накануне Глава государства на V заседании Национального курултая заявил о ненадлежащем исполнении поручения по созданию грузовой авиакомпании и подверг критике решение Правительства.

