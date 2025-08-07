11:26, 07 Август 2025 | GMT +5
Правительство Казахстана утвердило проекты под госгарантии – на триллионы тенге
Постановлением Правительства РК от 4 августа 2025 года дополнен перечень проектов, предлагаемых к финансированию за счет негосударственных займов под государственные гарантии, передает корреспондент агентства Kazinform.
В список на 2025 год включены три крупных дорожных проекта общей стоимостью более 1,5 трлн тенге, реализация которых рассчитана на долгосрочную перспективу – до 2048 года.
Среди них:
- реконструкция участка трассы «Жезказган – Караганда» (км 433–946) в составе автодороги «Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница РФ» – 1 171,8 млрд тенге. Сроки реализации – с 2025 по 2045 год;
- строительство объездной дороги вокруг Сарыагаша с выходом на Узбекистан через пункт пропуска им. Б. Конысбаева – 237,3 млрд тенге (2025–2048 годы).
- реконструкция трассы А-27 «Атырау – Доссор» на участке км 598–512 – 138,4 млрд тенге. Проект также рассчитан до 2048 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане заработала первая передвижная лаборатория для диагностики дорог.