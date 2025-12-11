Правительство Казахстана усиливает контроль над подготовкой педагогов

В работе совещания приняли участие министры науки и высшего образования Саясат Нурбек, просвещения Жулдыз Сулейменова, и.о министра труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, руководители вузов, специализирующихся на подготовке будущих педагогов.

Центральной темой встречи стал вопрос качества педагогического образования и вытекающие из него актуальные проблемы дошкольного и школьного обучения. Вице-премьеру были доложены основные направления и результаты реализации Концепции развития педагогического образования, а также аналитические выводы международного исследования преподавания и обучения (TALIS), проводимого ОЭСР, где были отражены как позитивные сдвиги процесса модернизации системы подготовки педагогов за последние 3 года, так и ее недостатки, заключающиеся во взаимосвязанных между собой фактах некачественной подготовки учителей и воспитателей в стенах вузов с одной стороны и выпускников школ с другой.

Вместе с тем, одной из тем обсуждения стал целый ряд вопросов, начиная от повышения функциональной грамотности, методик развития критического мышления и цифровых навыков учителей до внедрения реальных механизмов ИИ в учебный процесс.

Кроме того, отдельно обозначена проблема дефицита кадров, несмотря на то, что сегодня в Казахстане 52 высших учебных заведения имеют лицензии на подготовку педагогов на уровне бакалавриата.

Наряду с видением глав профильных ведомств по преодолению накопившихся вызовов в этом секторе, были заслушаны мнения руководителей педагогических учебных заведений.

В свою очередь, вице-премьер Аида Балаева обратила внимание участников совещания на причины сложившейся ситуации, в частности, на отсутствие действенного межведомственного взаимодействия по линии министерства-акиматы-вузы. Она отметила, что только взаимосвязанная и системная работа позволит обеспечить школы необходимыми специалистами и эффективно, на опережение, разрешить вопрос кадрового дефицита в регионах, главным фактором которого выступает отсутствие детального анализа рынка труда.

— По дефициту кадров нужно корректировать прием по регионам. Где-то набор на факультеты следует увеличивать. Если нам не хватает предметников, например, математиков — значит, нужны соответствующие гранты. Вузы должны ориентироваться на рынок труда. Здесь, возможно, в ближайшей перспективе произойдут серьезные изменения — часть профессий потеряют актуальность из-за развития искусственного интеллекта. С учетом этого вузы и сузы должны работать на реальные потребности рынка, — сказала Аида Балаева.

Следующим моментом, напрямую влияющим на качество подготовки педагогов, она указала практикоориентированность педобразования.

— Теория без практики — бесполезна: знания специалиста начинают работать только тогда, когда их применяют. Все вузы должны иметь одинаковые возможности организации студенческой практики. Но это требует четкого планирования. Сегодня ситуация такова, что мы готовим будущих педагогов, но молодые специалисты, получив диплом, уходят из этой сферы. И это лишь усугубляет дефицит кадров. Чтобы решить эту проблему, мы должны объединить усилия. Сейчас как никогда важно межведомственное взаимодействие. Нужно помнить, что у нас общие цели и задачи, — изложила свою точку зрения вице-премьер.

Подводя итоги, заместитель Премьер-министра РК обозначила ряд конкретных задач и протокольных поручений, особо отметив важность их исполнения в кратчайшие сроки.

Во-первых, отмечена необходимость профильным министерствам совместно с вузами дополнить Концепцию развития педагогического образования с учетом активного внедрения технологии искусственного интеллекта в общественную жизнь.

Во-вторых, поставлена задача — усилить практическую ориентированность процесса подготовки педагогов с разработкой рабочего Плана по внедрению единой системы распределения производственной практики студентов в масштабе республики.

В-третьих, поручено рассмотреть вопрос перераспределения государственных образовательных грантов с обязательной привязкой к региональным потребностям и результатам трудоустройства выпускников.

В-четвертых, поручено дополнительно проанализировать систему подготовки школьных учебников с обязательным участием ведущих педагогических университетов.

Отдельным пунктом вице-премьер поставила задачу активизации вузов в продвижении государственной идеологической работы, отметив ее исключительную важность именно в подготовке будущих педагогов, особенно в системе дошкольного образования. В этом плане министерству науки и высшего образования было поручено организовать работу по внедрению в воспитательную систему всех вузов страны новых принципов реализации внутренней политики, утвержденных Главой государства.

Как сообщалось ранее, свыше 91 тысячи учителей прошли бесплатные курсы повышения квалификации в Казахстане.