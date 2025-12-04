Правительство Казахстана оценивает ущерб от атаки на КТК — вице-министр энергетики

По его словам, ситуация находится на особом контроле Правительства, при этом транспортировка нефти продолжается в штатном режиме.

«Один причал работает полноценно, по второму причалу проводится работа по его подключению к системе. На данный момент никаких ограничений по транспортировке нет», — сказал Акбаров на брифинге в Сенате.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что сейчас прорабатывается расчет ущерба по повреждению выносного причального устройства.

Вице-министра также спросили о контактах с украинской стороной.

«Это компетенция Министерства иностранных дел. Сейчас данный вопрос прорабатывается», — сказал Акбаров.

Напомним, 29 ноября в 06:06 по времени Астаны в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске в результате атаки безэкипажных катеров было повреждено выносное причальное устройство ВПУ-2.

В КТК отметили, что это уже третий инцидент с повреждением объектов консорциума. Ранее подверглась атаке нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская».

Ранее 25 ноября повредили офис морского терминала КТК под Новороссийском.

Также, 24 сентября 2025 года на центр города Новороссийска совершили массированную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов. Пострадали два человека. При этом в Министерстве энергетики РК тогда сообщили, что прием нефти от грузоотправителей на казахстанском участке трубопровода осуществлялся без ограничений.