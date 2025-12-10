РУ
    12:39, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Правительство Казахстана обновило свой регламент

    Правительство Казахстана внесло изменения в свой Регламент постановлением от 4 декабря 2025 года, передает агентство Kazinform.

    Фото: Правительство РК

    Регламент дополнен новым пунктом, согласно которому:

    • проекты, предусматривающие наделение государственных органов новыми функциями, а также их изменение, дополнение и исключение, разрабатываются после проведения анализа c применением реестра функций государственных органов в информационной системе «Государственное планирование (бюджетное планирование)».

    Постановление вступило в силу 4 декабря 2025 года.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев обозначил актуальные задачи, стоящие перед Правительством, — стабилизация и снижение инфляции, обеспечение устойчивого роста экономики и реальных доходов граждан. 

     

    Теги:
    Бюджет Правительство РК
    Ляззат Сейданова
    Автор
