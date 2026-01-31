Правительство Буркина-Фасо распустило все партии — их было более ста

Решение о роспуске всех политических партий и общественных организаций в стране было принято в ходе заседания Совета министров страны.

Министр внутренних дел Эмиль Зербо отметил, что подробное рассмотрение состояния партийной системы страны выявило многочисленные нарушения законодательства, регулирующего деятельность политических организаций в Буркина-Фасо.

По его словам, чрезмерное количество политических партий «подпитывает социальные разногласия». Эмиль Зербо сообщил, что в стране зарегистрировано более 100 политических партий.

В правительстве подчеркнули, что роспуск партий призван сохранить национальное единство страны.

Ранее международный обозреватель агентства Kazinform разбирался в причинах серии переворотов в Западной Африке и том, почему регион вновь оказался в кризисе.