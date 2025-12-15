Политическая нестабильность: что стоит за серией переворотов в Западной Африке

Девять переворотов за пять лет

За последние несколько лет таковых здесь было несколько. 25 ноября, прямо перед попыткой переворота в Бенине, произошел переворот в Гвинее-Бисау, где был свергнут президент Умару Сисоку Эмбало. Всего за пять лет в регионе было 9 переворотов – в Буркина-Фасо, Гвинее, Габоне, Мали (два переворота), Нигере, Чаде и два в Гвинее-Бисау. Теперь вот Бенин. Это выглядит почти как система, особенно если учесть, что это только верхушка айсберга в контексте всей весьма бурной истории этой части Африки с момента обретения независимости в 1960-ых годах.

К примеру, в самом Бенине, который до 1975 года назывался Дагомеей, в 1960-ых годах было несколько военных переворотов, которые вели к разным моделям политического устройства. Здесь были личная диктатура первого президента Мага Юбера. Потом в результате переворота победили прозападные политики и начался период демократии. Но по итогам выборов к власти пришел социалист Марселен Апити с тенденцией к усилению центральной власти советского типа. Затем последовал новый военный переворот 1969 года и опять прозападный курс. В 1972 году еще один переворот и однопартийное правление под социалистическими лозунгами и ориентацией на СССР под руководством Матье Кереку. В 1988 году две провалившиеся попытки переворотов. В 1991 году под влиянием распада СССР и краха социалистического лагеря в стране снова прошли свободные многопартийные выборы.

Предстоящие выборы в Бенине

С тех пор в условиях относительной демократии ситуация оставалась довольно стабильной при важной роли во время переходного того же бывшего социалистического правителя Кереку, но достаточно напряженной. К примеру, все-таки произошло несколько попыток переворотов и покушений, все неудачные. В 2016 году к власти пришел бизнесмен Патрис Талон, один из самых богатых людей в стране, его называли «король хлопка». Он также контролировал крупнейший порт страны Котону. Собственно, именно его и пытались свергнуть 7 декабря некоторые военные.

При этом всего через месяц, 11 января в Бенине пройдут парламентские выборы, а 12 апреля президентские. Сам Талон в них участвовать не будет, от правящей партии в них выступает другой кандидат - министр финансов с 2016 года Ромуальд Вадагни, ранее он работал в компании Deloitte. В Бенине есть ограничение для президента двумя сроками по пять лет. Однако в ноябре 2025 года местный парламент – Национальная ассамблея, одобрил конституционную реформу, согласно которой срок и его собственных полномочий, и президентских, продляется с пяти до семи лет. При этом создается сенат, членов которого будет назначать президент из бывших политических деятелей.

Реакция ЭКОВАС

В общем в Бенине довольно насыщенная политическая жизнь, которая, тем не менее, находилась в рамках неких правил, по крайней мере, с 1991 года. Однако даже в таких условиях какие-то военные увидели возможность для попытки военного переворота. Вполне вероятно, что они вдохновлялись как раз успешными подобными примерами в других странах Западной Африки.

Однако об этом также подумали и страны-соседи Бенина. Попытка переворота 7 декабря завершилась неудачей во многом вследствие вмешательства соседних стран, с которыми Бенин входит в Экономическое сообщество Западной Африки (ЭКОВАС). Ряд стран участников этой организации - Гана, Ко-д’Ивуар, Нигерия и Сьерра-Леоне, отправили в Бенин свои военные контингенты. Они явно не хотели распространения в регионе зоны нестабильности. Кроме того, в этих странах хорошо помнили, что после военных переворотов в Буркина-Фасо, Нигере и Мали эти страны вышли из ЭКОВАС и создали собственную региональную организацию – Альянс государств Сахеля.

Почему Западная Африка так подвержена переворотам?

Почему в Западной Африке происходит так много военных переворотов, почему политические системы во многих странах здесь не слишком стабильны? Причем, это касается одновременно и государств с социалистической ориентацией, правда это больше было характерно в период до распада СССР, и демократий с рыночной экономикой.

При этом важно, что государства региона унаследовали от бывших колониальных метрополий основные институты – местное самоуправление с периодическими выборами, парламентские системы, сильные профсоюзы, систему образования, которая была интегрирована с соответствующими западными странами. В первые годы независимости у власти часто находились очень образованные представители модернизированной городской элиты. Тем не менее, ситуация во многих странах далека от стабильности, а уровень внутриполитической конкуренции часто приводит к разным проявлениям – от попыток переворотов до гражданских войн.

Стоит также отметить, что в Западной Африке в доколониальный период было много государств с собственной политической традицией. Можно вспомнить империи Гана, Мали, Сонгай, государства Дагомея, тот же древний Бенин, Ашанти и некоторые другие. Одни создавались кочевниками, как Мали, другие земледельцами, как Дагомея и Бенин. Одни были мусульманами и были связаны с государствами, другие придерживались местных верований.

Так что государственная традиция в регионе была весьма солидной, как с доколониальных времен, так и с эпохи европейского колониализма. Но, конечно, большее значение для вопросов государственного строительства имели уже работающие институты. Но, естественно, что среди последних были не только те, кто обеспечивал работу парламентов, систем местного самоуправления, работы экономики, финансового регулирования, социальной политики, но также армия и силы безопасности.

Казалось бы, есть все условия для собственного государственного строительства. Но главные трудности здесь как раз были связаны с тем, что в эпоху колониального управления все управляемые европейцами территории были созданы исходя из логики их завоевания. Естественно, что они совсем не учитывали сложную родоплеменную структуру населения региона. В то время как она была очень разнообразной.

По сути, независимость получали административные единицы бывших колониальных империй. Соответственно, все институты, которые теоретически должны были помочь перейти к новой модели независимого государства, фактически оказались наложены на сложную систему народов, племен, разных религий с их весьма значительными противоречиями. После ухода европейцев началась борьба интересов, которая проходила в том числе с использованием европейских институтов.

Этнические структуры региона

Например, в современном Чаде на севере живут в основном мусульмане, многие из них кочевники. Это племена загава, тубу, фулани, а также арабы. На юге живут земледельческие племена сара (нсара), их примерно 30% от всего населения. Они христиане католики и приняли христианство во время французского правления. Франция делала на них основную ставку в управлении своей колонией Чадом.

Французы создали национальную ассамблею, в которой главную роль играла Прогрессивная партия, где главным образом преобладали из народа сара. Первым президентом независимого Чада в 1960 году стал Франсуа Томбалбай. Хотя он был протестантом, но относился к сара. Томболбай пытался управлять жестко, в рамках однопартийного парламента, который опирался на голоса сара. В ответ в 1965 году мусульмане на севере подняли восстание.

В 1975 году его в ходе военного переворота сверг и убил генерал Феликс Маллум, тоже католик из сара. Он пытался закончить гражданскую войну, но в 1979 году был свергнут Хисеном Хабре, выходцем из народа тубу. Последний начал везде расставлять своих одноплеменников и отстранил от власти бывших союзников из племени загава.

Один из его генералов из загава Идрис Деби сверг Хабре в 1990 году. Он попытался добиться примирения и ввел многопартийную систему, где все противоборствующие группировки получили свои партии. Но в 2005 году снова началась гражданская война, где разные племена воевали против власти Деби и между собой. Они обвиняли его в узурпации власти. После двух сроков он изменил конституцию и отменил ограничение в два срока. В 2021 году новые повстанцы с севера попытались свергнуть Деби, в бою с ними он был убит. Однако его сын Махамат Деби отменил действие конституции, опираясь на армию, в основном из племени загава.

Почему западные институты не всегда работают

Если посмотреть на страны Западной Африки, то практически везде идет борьба разных народов и племен за власть с использованием институтов, унаследованных от времен колониального правления. Отсюда периодически организуемые выборы, обсуждение разных систем и различных форматов конституций.

При этом армия и спецслужбы одни из таких институтов и если властям удается удержать их в том или иной модели государственного устройства, будь она демократической или даже персоналистской и сохранить государственную монополию на насилие, тогда ситуация относительно стабильна. Но иногда начинается противостояние между разными народами и племенами, которое временами переходит в гражданскую войну. Обычно это связано с ухудшением экономического положения или особенно вопиющими злоупотреблениями тех, кто находится у власти.

Например, в Бенине 60 народов, половина населения христиане, треть мусульмане. Остальные придерживаются традиционных верований. На преимущественно мусульманском севере сложная ситуация с безопасностью, где идет борьба с исламистами.

В Мали половина населения принадлежит к земледельческому народу мандинка, при этом делится на несколько крупных групп. 17% составляют кочевники фульбе. Кроме этого живут сенуфо, догоны, сонгай, туареги, мавры. В стране 13 национальных языков, всего их 66. В религиозном плане все малийцы мусульман. Однако здесь идет гражданская война государства против туарегов, которые хотели создать свое государство Азавад. Но против них выступили исламисты из организации Ансар ад-дин. Последние являются салафитами и уничтожают мавзолеи местных святых.

В Нигере половина населения относится к народу хауса, но у власти в основном представители народа сонгай (20% населения). Примерно 10% составляют туареги, которые также поднимают здесь восстания. Основной язык хауса, но используется еще два десятка языков. Этот список можно продолжить. Практически во всех странах региона сложносоставные общества с большим числом отдельных групп, языков.

Западная Африка в условиях нового мирового порядка

На фоне быстро растущего населения постоянно растет общее напряжение из-за доступа к земле, воде и государственным услугам. К примеру, в Нигере самая высокая рождаемость в мире. СКР (суммарный коэффициент рождаемости) составляет до 7 на одну женщину. Это в 10 раз больше, чем в Южной Корее. Для региона Западной Африки характерна стремительная урбанизация с концентрацией населения в городах, часто в трущобах.

Так что неудивительно, что в таких условиях периодически происходят инциденты вроде военных переворотов. Унаследованные от европейцев западные институты здесь не всегда помогают. Хотя они дают возможность балансировать в некоторых ситуациях. Но у некоторых политических сил всегда есть соблазн попытаться решить вопрос в свою пользу.

В этом смысле в последние несколько лет положение дел в Западной Африке заметно ухудшилось, что отражает растущий уровень противоречий в самом быстрорастущем в плане демографии регионе мира. При этом в новом глобальном мире маловероятно, что кто-то будет заниматься этим регионом, как это было в годы холодной войны или даже в последние десятилетия. Им остается надеяться на себя или в некоторых случаях на ЭКОВАС.