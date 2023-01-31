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Правительству следует ужесточить меры госрегулирования в сфере жилищного строительства

31 Января 2023, 16:14
Правительству следует ужесточить меры госрегулирования в сфере жилищного строительства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительству следует ужесточить меры госрегулирования в в сфере жилищного строительства. Об этом заявил Глава государства в ходе совещания по развитию Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Много вопросов накопилось в сфере жилищного строительства. Из-за нехватки инженерной инфраструктуры акимат предлагает постепенно снижать темпы возведения жилья. При этом в столице высокая рождаемость и большой миграционный приток. Нельзя забывать, что при снижении темпов строительства без работы могут остаться около 30 тысяч человек. Чтобы не возникало такого рода проблем, нужно системное планирование развития города. В этом деле, к сожалению, ощущаются серьезные пробелы.

Столица должна быть обеспечена необходимой инженерной инфраструктурой. Во всех строящихся объектах следует применять современные энергосберегающие технологии. Не сходит с повестки дня и проблема порядка четырех тысяч дольщиков. Из-за слабой законодательной базы в городе могут появиться новые проблемные объекты.

Сейчас в Астане без разрешительных документов возводятся более 90 жилых комплексов. Строительные компании просто оплачивают незначительный штраф и продолжают привлекать средства граждан. Правительству следует ужесточить меры госрегулирования. Нельзя допускать, чтобы застройщики привлекали средства дольщиков в обход законодательства. К этой работе должно подключиться Агентство по финансовому мониторингу», - отметил Президент РК.


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