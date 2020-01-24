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Правительство должно провести инвентаризацию в соцсфере – Касым-Жомарт Токаев

24 Января 2020 13:15
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Правительство должно провести инвентаризацию в соцсфере – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о механизме выплат адресной социальной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 1 января введён новый формат адресной социальной помощи, недоработки были исправлены, основная цель - системная поддержка детей. Однако до сегодняшнего дня нет четкой позиции, мы идем по пути наименьшего сопротивления», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

По словам Главы государства, Правительство должно провести инвентаризацию законодательства в соцсфере.

«Социальное благополучие неразрывно связано и с жилищными вопросами. В 18-19 годах темпы ввода жилья были достаточно высокими, это позволило решить вопросы 25 тысяч семей», - отметил Президент.

«В обозримом будущем именно жилищное строительство должно стать приоритетным направлением в работе Правительства. Мы планируем выделить большие средства на обеспечение жильем тех, кто сейчас стоит в очереди. Эту проблему мы, безусловно, решим», - добавил Президент.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК, Социальная поддержка, Жилье, Общество, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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