14:16, 11 Февраль 2026 | GMT +5
Правила заправки газом планируют ужесточить в Казахстане
В Казахстане предложили ввести новые требования к безопасности автогазозаправочных станций, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщил депутат Мажилиса Едил Жанбыршин, из 3000 автогазозаправочных станций 90% – это наземные емкости, в том числе модульные станции. Именно на таких станциях в 2025 году в Туркестанской и Атырауской областях произошли взрывы, повлекшие гибель граждан.
Так, в целях обеспечения безопасности предлагается:
- обязать размещение емкостей новых автогазозаправочных станций в подземном исполнении;
- установить переходный период до 1 января 2031 года для перевода емкостей действующих станций в подземное исполнение;
- запретить заправку транспортных средств и бытовых баллонов вне мест, установленных законодательством.
Соответствующая норма включена в законопроект по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа.
