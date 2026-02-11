Правила заправки газом планируют ужесточить в Казахстане

Как сообщил депутат Мажилиса Едил Жанбыршин, из 3000 автогазозаправочных станций 90% – это наземные емкости, в том числе модульные станции. Именно на таких станциях в 2025 году в Туркестанской и Атырауской областях произошли взрывы, повлекшие гибель граждан.

Так, в целях обеспечения безопасности предлагается:

обязать размещение емкостей новых автогазозаправочных станций в подземном исполнении;

установить переходный период до 1 января 2031 года для перевода емкостей действующих станций в подземное исполнение;

запретить заправку транспортных средств и бытовых баллонов вне мест, установленных законодательством.

Соответствующая норма включена в законопроект по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа.

Ранее мы писали, что в Казахстане предложили регулировать цену сжиженного газа для отопления.