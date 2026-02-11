РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:16, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Правила заправки газом планируют ужесточить в Казахстане

    В Казахстане предложили ввести новые требования к безопасности автогазозаправочных станций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    АГЗС газовая заправка газ құю станциясы
    Фото: Kazinform

    Как сообщил депутат Мажилиса Едил Жанбыршин, из 3000 автогазозаправочных станций 90% – это наземные емкости, в том числе модульные станции. Именно на таких станциях в 2025 году в Туркестанской и Атырауской областях произошли взрывы, повлекшие гибель граждан.

    Так, в целях обеспечения безопасности предлагается:

    • обязать размещение емкостей новых автогазозаправочных станций в подземном исполнении;
    • установить переходный период до 1 января 2031 года для перевода емкостей действующих станций в подземное исполнение;
    • запретить заправку транспортных средств и бытовых баллонов вне мест, установленных законодательством.

    Соответствующая норма включена в законопроект по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа. 

    Ранее мы писали, что в Казахстане предложили регулировать цену сжиженного газа для отопления.

    Теги:
    Парламент Законопроекты Мажилис Газ
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
