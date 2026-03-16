Правила вывоза говядины обновят в Казахстане

В частности, предлагаются следующие изменения:

снижение порога до 500 голов для откормочных площадок с собственными мясокомбинатами;

предоставление доступа для откормочных площадок от 5000 голов, не имеющих собственных мясокомбинатов, через сторонние мясоперерабатывающие предприятия.

В ведомстве пояснили, что данные меры позволят упростить процедуры экспорта и усилить поддержку казахстанских производителей мяса.

Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 19 марта.

Указанным приказом с 31 декабря 2025 года введены сроком на 6 месяцев количественные ограничения (квоты) на вывоз мяса крупного рогатого скота, свежего или охлажденного и мяса крупного рогатого скота замороженного с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза. Размер квоты для вывоза мяса крупного рогатого скота составлял 20 000 тонн.

Кроме того, размер квоты на одно лицо установлен в зависимости от мощности откормочной площадки в следующих размерах:

при мощности откормочной площадки от 5000 голов – 1000 тонн;

при мощности откормочной площадки от 10 000 голов – 2000 тонн;

при мощности откормочной площадки от 15 000 голов – 3000 тонн;

при мощности откормочной площадки от 20 000 голов – 4000 тонн;

при мощности откормочной площадки от 50 000 голов – 10 000 тонн.

Также квота распределяется на мясоперерабатывающие предприятия при условии использования поголовья с собственной откормочной площадки.