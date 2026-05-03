На содержание фонтанов в Шымкенте выделили 390 млн тенге

Свыше ста фонтанов функционируют в Шымкенте, включая музыкальные, сухие и лазерно-огненные комплексы. На их содержание в 2026 году выделено свыше 390 млн тенге. Где они расположены, по какому графику работают и почему купание в них может быть опасным, выяснял корреспондент агентства Kazinform.

С наступлением изнуряющего зноя сезон фонтанов в Шымкенте начался раньше календарного лета. Первые из них заработали уже в середине марта и быстро превратились в популярные точки притяжения и спасения от палящего солнца.

По данным управления развития комфортной городской среды, всего в городе насчитываются 103 фонтана. Из них 42 находятся в коммунальной собственности, остальные расположены на территориях частных объектов и крупных торгово-развлекательных центров.

Как работают фонтаны

Большинство городских фонтанов функционируют с восьми часов утра до полуночи. Чтобы насосное оборудование не вышло из строя в пиковую жару, в течение дня предусмотрены обязательные технические перерывы для охлаждения систем:

10:00 — 11:00

13:30 — 15:00

17:00 — 18:00

20:00 — 21:00

В вечернее время крупные фонтанные объекты переходят в более эффектный режим, после 20:00 начинаются светомузыкальные шоу.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Отдельно выделяется фонтан в зоне отдыха «Озеро»в Аль-Фарабийском районе. Это один из самых технологичных и дорогостоящих комплексов, оснащенный системой видеопроекции и аква-хореографии. Он работает с 20:00 до 22:00 с перерывами.

Популярные «сухие» фонтаны, бьющие прямо из-под земли, расположены на аллее имени Диваева, в скверах «Аналар гүлзары», «Жиделі гүлзары» и «Жайлау», а также на территории возле торгового центра «Атлант» и на новой аллее в микрорайоне Туран-2.

Главным символом и бессменной визитной карточкой Шымкента по-прежнему остается знаменитый фонтан «Тюльпан» на пересечении проспекта Тауке хана и улицы Б. Момышулы.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Миллионы на балансе и модернизация

В управлении развития комфортной городской среды пояснили, что содержание фонтанов финансируется из местного бюджета.

— В 2026 году управление заключило официальный договор с ТОО «Adilkhan West Group» на оказание услуг по содержанию фонтанов Шымкента (на основании договора о госзакупках от 12.03.2026 года). Общая стоимость контракта составила 390 млн 665 тыс. 580 тенге. Все работы по содержанию и обслуживанию в полном объеме финансируются из средств местного бюджета, — сообщил заместитель руководителя управления развития комфортной городской среды Мурат Абдрахманов.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

При этом не все гидросооружения Шымкента сегодня работают в штатном режиме. В городе ведутся ремонтно-восстановительные работы. В частности, специалисты провели реконструкцию двух фонтанов в районе аэропорта, обновив их внешний облик и улучшив технические характеристики. В этом году специалисты управления обещают привести в порядок простаивающее фонтанные комплексы в парках «Независимость» и «Нурсат».

— Завершение всех запланированных работ по модернизации оборудования и запуску этих объектов планируется в самые кратчайшие сроки, — заверил Мурат Абдрахманов.

Опасная прохлада: почему в фонтанах нельзя купаться

Несмотря на изнуряющую жару, специалисты настойчиво напоминают, что городские фонтаны являются исключительно декоративными объектами. В целях безопасности возле каждого из них установлены специальные предупреждающие таблички о строгом запрете на купание.

— Вода в фонтанах циркулирует по замкнутому кругу и обрабатывается специальными химикатами — хлором и альгицидами. Это необходимо для предотвращения цветения. Подобный состав делает воду небезопасной как для кожи, так и для здоровья человека в целом, — пояснил главный специалист отдела управления водными объектами и недрами Канатбек Абильхайымулы.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

За купание в фонтанах предусмотрена административная ответственность по статье 412 КоАП РК за нарушение правил безопасности на водоемах.

Вандализм и кражи

Коммунальные службы Шымкента ежегодно фиксируют факты повреждения дорогостоящего оборудования.

— Повреждение форсунок и кража элементов подсветки регистрируются несколько раз в год. За умышленную порчу государственного имущества предусмотрена ответственность по статье «Мелкое хулиганство». По каждому такому факту мы проводим совместную работу с правоохранительными органами, — отметил Канатбек Абильхайымулы.

Ранее сообщалось, что фонтанные комплексы в Алматы начнут запускать поэтапно в мае. Их эксплуатация будет напрямую зависеть от погодных условий.