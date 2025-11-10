Музыкально-огненный фонтан запустили в Шымкенте

Как сообщили в акимате Шымкента, это первая в городе комплексная установка, объединяющая лазерное, световое и огненное шоу. Конструкция оснащена современными системами синхронизации света, музыки и пламени, что позволяет создавать впечатляющие представления в вечернее и ночное время.

— Благодаря инновационным технологиям, фонтан может воспроизводить как спокойные музыкальные композиции, так и яркие динамичные шоу с участием огня и лазерных лучей. Все технические элементы изготовлены под заказ за рубежом. При монтаже использованы энергоэффективные решения и современные системы автоматического управления, что позволяет оптимизировать работу фонтана и снизить эксплуатационные затраты, — говорится в сообщении.

Фото: акимат Шымкента

Несмотря на то, что сезон работы фонтанов официально завершен, новая установка будет функционировать еще в ближайшие теплые дни по установленному графику, чтобы жители и гости города могли насладиться этим уникальным зрелищем. После фонтан пройдет процедуру зимней консервации и вновь заработает весной следующего года.

По словам акима города Габита Сыздыкбекова, открытие современного фонтана — это не просто техническое достижение, а важный шаг в создании комфортной городской среды и привлекательных общественных пространств.

Фото: акимат Шымкента

— Наша цель — чтобы каждый район Шымкента имел современные места отдыха и досуга. Такие объекты становятся точками притяжения для жителей, украшают облик города и создают атмосферу уюта и праздника, — отметил аким.

В акимате города также отметили, что открытие фонтана на территории «Озера» стало очередным этапом комплексного благоустройства, направленного на развитие инфраструктуры отдыха и повышение качества городской среды.

Новый комплекс, сочетающий эстетику, технологичность и функциональность, вызвал большой интерес у жителей и гостей Шымкента и обещает стать одной из его визитных карточек.