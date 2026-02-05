Правила выращивания конопли расширили в Турции: производство разрешено в 21 провинции

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции утвердило обновленный регламент по выращиванию и контролю конопли. Документ опубликован в «Официальном вестнике» и уже вступил в законную силу. Он охватывает весь производственный цикл — от посева до сбора урожая — и вводит дополнительные меры для предотвращения нецелевого использования растения.

Согласно регламенту, выращивание конопли для получения волокна, семян и стеблей разрешено в 21 провинции страны, включая Самсун, Кастамону, Измир, Конью, Ризе и Зонгулдак. Производство может вестись как в самих провинциях, так и в их районах при соблюдении установленных требований.

Там же отдельно прописаны условия для выращивания конопли в медицинских и фармацевтических целях. Такое производство будет возможно исключительно на территории специализированной фабрики, подведомственной Управлению государственных зерновых (TMO), а также в организованных аграрных зонах или на объектах с высоким уровнем безопасности, получивших разрешение Министерства здравоохранения. Речь идет о закрытых, охраняемых и климатически контролируемых помещениях.

Конопля для производства косметических и поддерживающих продуктов может выращиваться как в открытом, так и в закрытом грунте — в тех же регионах, где разрешено промышленное и медицинское культивирование.

Новые правила направлены на развитие контролируемого аграрного производства, расширение промышленного и медицинского применения конопли и одновременное усиление государственного надзора за этой сферой.

Ранее мы писали о том, что Турция официально легализовала использование медицинского каннабиса.