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    16:33, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Правила работы антифрод-центра для борьбы с мошенничеством разработали в Казахстане

    Национальный банк Казахстана разработал проект правил, регламентирующих деятельность антифрод-центра — центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Canva

    Согласно проекту, антифрод-центр будет взаимодействовать с финансовыми и платежными организациями. При получении от него информации о транзакциях с признаками мошенничества организации смогут приостанавливать или отказывать в исполнении таких операций. Порядок и сроки этих действий также определены в проекте.

    Для повышения эффективности борьбы с мошенничеством и расширения функционала центра проектом предусмотрено:

    • ограничение доступа к отдельным финансовым и платежным услугам для клиентов, внесенных в базы данных антифрод-центра, а также установление порядка их обращения за получением таких услуг;
    • налаживание взаимодействия с органами уголовного преследования, национальной безопасности и другими ведомствами для выявления и блокировки незаконных транзакций;
    • механизм возврата средств клиентам, если транзакция признана мошеннической в рамках уведомления, выданного органом уголовного преследования и санкционированного прокурором.

    Как подчеркнули в Нацбанке, создание антифрод-центра направлено на снижение количества мошеннических операций на финансовом рынке. Центр также будет содействовать спецорганам в выявлении и пресечении незаконной финансовой активности.

    Ожидается, что запуск антифрод-центра позволит сократить риски и количество подозрительных транзакций в банковской системе страны.

    Ранее мы писали, когда операторы сотовой связи Казахстана подключатся к антифрод-центру.

    Теги:
    Мошенничество Нацбанк Казахстана Банки Кибербезопасность
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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