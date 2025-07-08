Правила работы антифрод-центра для борьбы с мошенничеством разработали в Казахстане

Согласно проекту, антифрод-центр будет взаимодействовать с финансовыми и платежными организациями. При получении от него информации о транзакциях с признаками мошенничества организации смогут приостанавливать или отказывать в исполнении таких операций. Порядок и сроки этих действий также определены в проекте.

Для повышения эффективности борьбы с мошенничеством и расширения функционала центра проектом предусмотрено:

ограничение доступа к отдельным финансовым и платежным услугам для клиентов, внесенных в базы данных антифрод-центра, а также установление порядка их обращения за получением таких услуг;

налаживание взаимодействия с органами уголовного преследования, национальной безопасности и другими ведомствами для выявления и блокировки незаконных транзакций;

механизм возврата средств клиентам, если транзакция признана мошеннической в рамках уведомления, выданного органом уголовного преследования и санкционированного прокурором.

Как подчеркнули в Нацбанке, создание антифрод-центра направлено на снижение количества мошеннических операций на финансовом рынке. Центр также будет содействовать спецорганам в выявлении и пресечении незаконной финансовой активности.

Ожидается, что запуск антифрод-центра позволит сократить риски и количество подозрительных транзакций в банковской системе страны.

Ранее мы писали, когда операторы сотовой связи Казахстана подключатся к антифрод-центру.