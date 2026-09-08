Правила оформления сделок с недвижимостью изменили в Казахстане: что важно знать

С 8 сентября в Казахстане изменился порядок удостоверения сделок с недвижимостью. Теперь договоры об отчуждении и залоге имущества, подлежащего регистрации, удостоверяются нотариусом по месту нахождения недвижимости, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новое правило закреплено в статье 54 Закона «О нотариате».

Соответствующие изменения внесены законом от 8 июля 2026 года. Статья дополнена нормой, согласно которой договоры об отчуждении и залоге недвижимости, подлежащей государственной регистрации, должны удостоверяться по месту нахождения имущества.

Документ был опубликован в июле и вступил в силу спустя 60 календарных дней — с 8 сентября 2026 года.

Место нахождения недвижимости определяет территорию, в пределах которой нотариус вправе совершать соответствующее нотариальное действие. Согласно статье 20 закона, нотариальный округ охватывает территорию одной области, города республиканского значения либо столицы.

Кроме того, изменения коснулись статьи 21 Закона «О нотариате». В перечень нотариальных действий, при совершении которых необходимо соблюдать территориальные границы деятельности нотариуса, теперь прямо включены действия, предусмотренные статьей 54. При этом совершение нотариальных действий вне нотариальной конторы также допускается только в пределах соответствующего нотариального округа.

Что изменилось для граждан на практике, разъяснила нотариус Карина Тулепова на своей странице в Instagram.

По ее словам, теперь при продаже, дарении или передаче недвижимости в залог обратиться можно только к нотариусу в том городе или регионе, где расположен объект. То есть сделку с квартирой в Алматы необходимо оформлять у нотариуса в Алматы, а с домом в Шымкенте — в Шымкенте. Обратиться к нотариусу в другом городе для такой сделки уже не получится, пояснила она.

Ранее сообщалось, что Конституционный Суд Казахстана проверит, не нарушает ли Конституцию норма, освобождающая отдельных граждан от оплаты нотариальных услуг.