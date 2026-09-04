Бесплатные услуги нотариусов: Конституционный Суд проверит норму

Конституционный Суд Казахстана проверит, не нарушает ли Конституцию норма, освобождающая отдельных граждан от оплаты нотариальных услуг, передает агентство Kazinform.

Обращение о проверке на соответствие Конституции подпункта 3) статьи 25 Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» принято к производству.

Почему возник спор

Заявительница считает, что действующая норма фактически обязывает частных нотариусов оказывать отдельным категориям граждан услуги без соответствующего вознаграждения. По ее мнению, это создает неравные условия для осуществления профессиональной деятельности и может затрагивать конституционные права частных нотариусов, в том числе гарантии равенства, личной свободы и достоинства.

О результатах рассмотрения обращения Конституционный Суд сообщит на официальном сайте и в Telegram-канале.

Ранее сообащлось, что конституционный суд проверит норму Трудового кодекса РК.

Кроме того, Конституционный суд проверит нормы о пособии награжденным многодетным матерям.