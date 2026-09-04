Судимость и работа учителем: Конституционный суд проверит норму Трудового кодекса РК

Конституционный суд Казахстана принял к производству обращение о проверке на соответствие Конституции нормы, которая запрещает отдельным лицам работать в сфере образования и заниматься деятельностью, связанной с детьми, передает Kazinform.

Речь идет о подпункте 3) пункта 2 статьи 26 Трудового кодекса Республики Казахстан.

Кого касается запрет

Согласно оспариваемой норме, трудовой договор не может быть заключен с лицами, которые имеют или имели судимость либо подвергались или подвергаются уголовному преследованию за определенные уголовные правонарушения.

Ограничение распространяется на работу в организациях образования, воспитания, отдыха и оздоровления, физической культуры и спорта, медицинского обеспечения, социальных услуг, культуры и искусства, если такая деятельность предполагает непосредственный контакт с детьми.

В частности, речь идет о лицах, которые были осуждены либо подвергались уголовному преследованию по делам об убийстве, умышленном причинении вреда здоровью, преступлениях против половой неприкосновенности, здоровья населения и нравственности, а также террористических и экстремистских преступлениях и торговле людьми.

Почему норму оспаривают

Заявитель считает, что установленный запрет фактически может носить пожизненный характер. При этом, по его мнению, норма не учитывает категорию и степень тяжести совершенного деяния, а также обстоятельства конкретного дела.

В связи с этим заявитель полагает, что такое ограничение может затрагивать гарантированное Конституцией право на свободу труда и принцип равенства.

Теперь Конституционному суду предстоит дать оценку тому, соответствует ли оспариваемая норма Основному закону страны.

При этом сам факт принятия обращения к производству не означает, что Конституционный суд признал норму неконституционной. Окончательная позиция будет сформирована по итогам рассмотрения обращения.

О результатах рассмотрения будет сообщено на официальном сайте и в Telegram-канале Конституционного суда.

Кроме того, Конституционный суд проверит нормы о пособии награжденным многодетным матерям.