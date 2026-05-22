Правила для аэротакси и воздушного транспорта создают в Казахстане

В Казахстане готовят правила для запуска аэротакси и развития воздушного городского транспорта, а также планируют строительство вертипортов и тесты eVTOL в Alatau City, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

В Alatau City проведены технические тестовые полеты аэротакси eVTOL с участием вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева и главного исполнительного директора АО «Авиационная администрация Казахстана» Майкла Дэниела, а также представителей компаний Alatau Advance Air Group Ltd (AAAG) и AutoFlight.

Фото: Министерство транспорта РК

— Аэротакси представляет собой инновационный и экологически чистый вид воздушного транспорта, функционирующий на электрических двигателях. Воздушное судно способно развивать максимальную скорость до 200 км/ч и выполнять полеты на расстояние до 200 километров, обеспечивая эффективное решение задач городской и региональной воздушной мобильности, — отметили в министерстве.

Минтранспортом совместно с компаниями, участвующими во внедрении данного вида транспорта, в течение года проводилась работа по формированию необходимой нормативно-правовой базы. В рамках данной деятельности разработаны поправки в законодательство, направленные на регулирование вопросов эксплуатации аэротакси и развития современной воздушной мобильности.

Подготовленные изменения уже прошли этапы согласования, находятся в процессе обсуждения, а их принятие и внедрение в законодательство Республики Казахстан планируется в ближайшее время.

Фото: Министерство транспорта РК

Также параллельно ведется работа по созданию специализированной инфраструктуры. Концепция и дизайн вертипортов разрабатываются международной итальянской компанией, имеющей опыт проектирования аналогичных объектов в различных странах мира.

— Всего до 2028 года планируется построить шесть вертипортов, они будут размещены в стратегически значимых городских и транспортных точках с учётом требований безопасности, транспортной доступности и интеграции с существующей инфраструктурой, — подчеркнули в Минтранспорта РК.

Ранее стало известно, сколько будет стоить полет на аэротакси в Казахстане.