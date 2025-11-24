РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:04, 24 Ноябрь 2025

    Права потребителей на 2,2 млрд тенге защищены в Казахстане

    Органы по защите прав потребителей в Казахстане защитили граждан на сумму 2,2 млрд тенге за десять месяцев 2025 года, что уже превышает показатели всего 2024 года, когда эта сумма составила чуть более 2 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Казахстане восстановили права потребителей почти на 2 млрд тенге в этом году
    Фото: Комитет по защите прав потребителей

    — За 10 месяцев текущего года региональные департаменты провели 1081 проверку и 31 профилактический контроль субъектов предпринимательства. По их результатам к административной ответственности в виде штрафа привлечены 696 субъектов бизнеса на сумму 23 миллионов тенге, а 347 получили предупреждения, — сообщил председатель Комитета по защите прав потребителей Минторговли Болат Танабергенов на брифинге в СЦК.

    Он отметил, что для информирования и повышения правовой грамотности населения органы активно освещают и учитывают наиболее резонансные дела. Так, защитили права 51 автомобилиста, которым продали ненадлежащие товары, на сумму 810 миллионов тенге. Права дольщиков и покупателей жилья защищены на 258 миллионов тенге. Кроме того, по девяти резонансным делам в сегменте ЖКХ обеспечили защиту 101 потребителю на сумму 31,1 миллиона тенге.

    Ранее сообщалось, что количество обращений граждан по защите своих прав в сфере потребительских услуг выросло в три раза. Чаще всего жалобы касаются розничной и электронной торговли, а также бытовых услуг. 

     

    Дамира Кеңесбай
