Права, дипломы и ветсправки подделывали в Костанайской области

В августе текущего года сотрудниками пограничной службы установлен водитель, эксплуатировавший автомобиль с поддельной отметкой об установке газового оборудования, внесенной в свидетельство о регистрации транспортного средства. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 10 МРП (39 320 тенге).

В другом случае за использование поддельных водительских удостоверений к уголовной ответственности привлечено двое лиц, им назначен штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге).

В ноябре этого года прокуратурой области в суд направлено уголовное дело в отношении жителя региона, изготовившего и использовавшего поддельные ветеринарные справки.

Кроме того, выявлен факт незаконного получения надбавок к заработной плате на основании поддельного диплома о высшем образовании.

— Напоминаем, что в соответствии со статьей 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан за подделку документов предусмотрена ответственность в виде штрафа до 2 000 МРП, исправительных либо общественных работ, ограничения либо лишения свободы сроком до двух лет. Те же действия, совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору, влекут более строгое наказание — вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет. Использование заведомо подложного документа влечет штраф до 160 МРП, исправительные либо общественные работы, а в отдельных случаях — арест до 40 суток. Прокуратура области рекомендует гражданам получать документы исключительно в уполномоченных государственных органах, не использовать поддельные справки, дипломы и удостоверения, а также проверять подлинность предоставляемых документов при трудоустройстве и заключении сделок, - подчеркнули в ведомстве.

В июле в Министерстве науки и высшего образования РК прокомментировали ситуацию с распространением объявлений о продаже дипломов о высшем образовании.