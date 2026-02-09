РУ
    14:00, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Права 33 работников восстановлены: прокуратура выявила нарушения в лесных хозяйствах СКО

    Специализированной природоохранной прокуратурой Северо-Казахстанской области в ходе анализа соблюдения трудового законодательства в учреждениях лесного хозяйства выявлен ряд нарушений законодательства, передает Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

    Права более 50 тысяч работников защитили в Казахстане
    Фото: Минтруда и соцзащиты наеления РК

    Должностными лицами лесных хозяйств обязательные сведения о заключенных трудовых договорах с 33 работниками лесных хозяйств не были внесены в Единую систему учета трудовых договоров, что противоречит требованиям Трудового кодекса Республики Казахстан и ограничивало право граждан на надлежащее оформление трудовых отношений, а также подтверждение трудового стажа, говорится в сообщении. 

    Вместе с тем установлены нарушения порядка учета рабочего времени, в результате чего отдельным работникам начислялась и выплачивалась заработная плата за периоды их фактического отсутствия на рабочем месте, в том числе в дни нахождения за пределами Республики Казахстан.

    Принятыми мерами права 33 работников восстановлены — сведения о трудовых договорах внесены в ЕСУТД в полном объеме, обеспечен доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности.

    Одновременно необоснованно выплаченные суммы заработной платы возмещены в бюджет, 19 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

    Ранее сообщалось о том, что депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект, направленный на защиту прав работников.

    Теги:
    Генпрокуратура СКО Нарушения Прокуратура
    Диана Калманбаева
    Автор
