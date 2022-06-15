15 Июня 2022 16:20

Практику сбора двух-трех урожаев в год внедряют в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Практика сбора двух-трех урожаев в год внедряется в Туркестанской области. Об этом сообщил глава региона Умирзак Шукеев на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благоприятная погода в нашем регионе позволяет выращивать раннеспелые культуры и получать с одной территории по два-три урожая в год. Мы проводили семинары, разъясняем эту практику населению. Результат неплохой. В прошлом году по проекту получения 2-3 урожаев в год с одного поля было реализовано 3 000 проектов на 8 400 гектарах, собрано 145 500 тонн овощной продукции. В этом году посевная площадь составила 851 тыс. гектаров, план выполнен на 100%. С прошлого года посевные площади увеличились на 5500 га. Дополнительно построены теплицы на 26,6 га, их площадь достигла 1494 га. 71 процент всех теплиц в республике расположены в Туркестанской области. По итогам года площадь теплиц будет доведена до 1590 гектаров», – сказал У.Шукеев.

По его словам, в Туркестанской области за 5 месяцев текущего года в сельском хозяйстве произведено продукции на 199,3 млрд тенге, что составляет 101,2% к соответствующему периоду прошлого года. При этом, в регионе активно внедряют новые технологии дождевального и капельного орошения.

Как сообщил У.Шукеев, для формирования продовольственного пояса на территории Туркестана реализуется 5 прорывных крупных инвестиционных проектов стоимостью 34,3 млрд тенге. В стабилизационном фонде содержится 615,8 тонн товаров на 327,6 млн тенге. Дополнительно один млрд тенге будет выделен для закупа 12-ти видов социально-значимых продовольственных товаров. Для пополнения стабфонда закуплено 136 тонн сахара, в Министерство сельского хозяйства и «Продкорпорацию» направлена заявка еще на 1000 тонн сахара. Также ведется работа по увеличению площади пастбищных угодий. В 2021 году за общими пастбищами было закреплено 135,8 тыс. га земель в 133 населенных пунктах.

При государственной поддержке поголовье скота и птицы увеличилось на 3-4%. В текущем году планируется увеличение объема сельскохозяйственной продукции до 998,3 млрд тенге.