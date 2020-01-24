Практически все СЭЗ работают неэффективно – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть эффективность работы специальных экономических зон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем условных потерь только в рамках свободных экономических зон составляет более 2 трлн тенге. Из бюджета в инфраструктуру 13 СЭЗ дополнительно вложено 340 млрд тенге. За этот период от СЭЗ получено только 170 млрд тенге налогов. Создано 18 тысяч постоянных рабочих мест. Практически, все СЭЗ имеют проблемы с качественным заполнением. То есть, плохо управляются. Другими словами, ощутимых результатов от деятельности СЭЗ за прошедшие 10-15 лет не наблюдается», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Глава государства привел пример.

«Для примера: СЭЗ Джебель-Али в городе Дубае генерирует 25% ВВП , 50% экспорта города и 20% прямых инвестиций ОАЭ. Поручаю Правительству проанализировать весь спектр предоставляемых налоговых преференций на предмет их эффективности и целесообразности. Конечно же, закрывать все СЭЗ нельзя, нужно вдумчиво рассмотреть эту проблему, сбалансированно подойти к ее решению. Следует внимательно проанализировать эффективность бюджетной политики», - отметил Президент.

«Я поручал сократить бюджетные расходы на имиджевые мероприятия. Правительство оптимизировало расходы на 30 млрд тенге. Но будем считать, что это только первый шаг в решении вопроса. Такую же работу по исключению непродуктивных расходов следует провести и в квазигосударственном секторе. Поручаю Правительству доложить о результатах работы в срок до 1 мая текущего года», - добавил К. Токаев.